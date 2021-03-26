https://ria.ru/20210326/ekstremisty-1602963943.html

Опубликовано видео допроса экстремистов, задержанных в Ростове-на-Дону

Опубликовано видео допроса экстремистов, задержанных в Ростове-на-Дону

Федеральная служба безопасности показала видео допроса экстремистов, которые готовили нападения на отделы полиции в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:07

2021-03-26T13:07

2021-03-26T13:07

telegram (приложение)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ростов-на-дону

происшествия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности показала видео допроса экстремистов, которые готовили нападения на отделы полиции в Ростове-на-Дону.Один из злоумышленников рассказал, что ранее вступил в чат в мессенджере Telegram, где публиковалась информация о методах экстремистской деятельности. После этого он решил создать группировку для проведения провокаций с использованием коктейлей Молотова.Операцию по задержанию экстремистов ФСБ проводила совместно с МВД. По информации силовиков, молодые люди планировали закидать здания "зажигательными устройствами" и нанести оскорбительные надписи, для чего проводили специальные тренировки.Возбуждено уголовное дело о вандализме из-за политической ненависти, его могут переквалифицировать и дополнить по другим статьям.

https://ria.ru/20200424/1570523215.html

ростов-на-дону

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2021

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Допрос экстремистов, готовивших акты вандализма против отдела ОВД. Кадры ФСБ Допрос экстремистов, готовивших акты вандализма против отдела ОВД. Кадры ФСБ 2021-03-26T13:07 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону, происшествия