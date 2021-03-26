https://ria.ru/20210326/ekstremisty-1602963943.html
Опубликовано видео допроса экстремистов, задержанных в Ростове-на-Дону
Опубликовано видео допроса экстремистов, задержанных в Ростове-на-Дону
Федеральная служба безопасности показала видео допроса экстремистов, которые готовили нападения на отделы полиции в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:07
2021-03-26T13:07
2021-03-26T13:07
telegram (приложение)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростов-на-дону
происшествия
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности показала видео допроса экстремистов, которые готовили нападения на отделы полиции в Ростове-на-Дону.Один из злоумышленников рассказал, что ранее вступил в чат в мессенджере Telegram, где публиковалась информация о методах экстремистской деятельности. После этого он решил создать группировку для проведения провокаций с использованием коктейлей Молотова.Операцию по задержанию экстремистов ФСБ проводила совместно с МВД. По информации силовиков, молодые люди планировали закидать здания "зажигательными устройствами" и нанести оскорбительные надписи, для чего проводили специальные тренировки.Возбуждено уголовное дело о вандализме из-за политической ненависти, его могут переквалифицировать и дополнить по другим статьям.
https://ria.ru/20200424/1570523215.html
ростов-на-дону
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Допрос экстремистов, готовивших акты вандализма против отдела ОВД. Кадры ФСБ
Допрос экстремистов, готовивших акты вандализма против отдела ОВД. Кадры ФСБ
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РИА Новости
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telegram (приложение), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону, происшествия