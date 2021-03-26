https://ria.ru/20210326/ekstremisty-1602934814.html

В Ростове-на-Дону задержали экстремистов, готовивших нападение на ОВД

В Ростове-на-Дону задержали экстремистов, готовивших нападение на ОВД

В Ростове-на Дону задержали трех экстремистов, которые готовили нападения на местные отделы полиции, еще троих доставили на допрос, сообщили в Федеральной... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:03

2021-03-26T11:03

2021-03-26T11:52

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ростов-на-дону

происшествия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Ростове-на Дону задержали трех экстремистов, которые готовили нападения на местные отделы полиции, еще троих доставили на допрос, сообщили в Федеральной службе безопасности.Операцию проводили совместно с МВД. По данным силовиков, молодые люди планировали закидать здания "зажигательными устройствами" и нанести оскорбительные надписи, для чего проводили специальные тренировки.Ранее они уже расписывали фасады антигосударственными лозунгами и призывами. "Со слов предполагаемого организатора группы, их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ мессенджера Telegram, модераторы которого находятся в Польше. Оттуда же он получал инструкции по изготовлению СЗУ", — говорится в релизе ФСБ.Сейчас задержанные дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело о вандализме из-за политической ненависти, возможны переквалификации и дополнения по другим статьям.

https://ria.ru/20210315/portrety-1601191786.html

ростов-на-дону

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону, происшествия