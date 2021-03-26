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https://ria.ru/20210326/ekstremisty-1602934814.html
В Ростове-на-Дону задержали экстремистов, готовивших нападение на ОВД
В Ростове-на-Дону задержали экстремистов, готовивших нападение на ОВД
В Ростове-на Дону задержали трех экстремистов, которые готовили нападения на местные отделы полиции, еще троих доставили на допрос, сообщили в Федеральной... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:03
2021-03-26T11:52
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростов-на-дону
происшествия
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Ростове-на Дону задержали трех экстремистов, которые готовили нападения на местные отделы полиции, еще троих доставили на допрос, сообщили в Федеральной службе безопасности.Операцию проводили совместно с МВД. По данным силовиков, молодые люди планировали закидать здания "зажигательными устройствами" и нанести оскорбительные надписи, для чего проводили специальные тренировки.Ранее они уже расписывали фасады антигосударственными лозунгами и призывами. "Со слов предполагаемого организатора группы, их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ мессенджера Telegram, модераторы которого находятся в Польше. Оттуда же он получал инструкции по изготовлению СЗУ", — говорится в релизе ФСБ.Сейчас задержанные дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело о вандализме из-за политической ненависти, возможны переквалификации и дополнения по другим статьям.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону задержали экстремистов, готовивших нападение на ОВД

11:03 26.03.2021 (обновлено: 11:52 26.03.2021)
 
© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудники ФСБ задержали экстремистов, готовивших акты вандализма против отдела ОВД в Ростове-на-Дону. Кадр видео
Сотрудники ФСБ задержали экстремистов, готовивших акты вандализма против отдела ОВД в Ростове-на-Дону. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / ФСБ России
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Ростове-на Дону задержали трех экстремистов, которые готовили нападения на местные отделы полиции, еще троих доставили на допрос, сообщили в Федеральной службе безопасности.
Операцию проводили совместно с МВД. По данным силовиков, молодые люди планировали закидать здания "зажигательными устройствами" и нанести оскорбительные надписи, для чего проводили специальные тренировки.
Ранее они уже расписывали фасады антигосударственными лозунгами и призывами.
"Со слов предполагаемого организатора группы, их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ мессенджера Telegram, модераторы которого находятся в Польше. Оттуда же он получал инструкции по изготовлению СЗУ", — говорится в релизе ФСБ.
Сейчас задержанные дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело о вандализме из-за политической ненависти, возможны переквалификации и дополнения по другим статьям.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ростов-на-ДонуПроисшествия
 
 
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