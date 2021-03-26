https://ria.ru/20210326/efiopiya-1602918949.html
Власти Эритреи согласились вывести войска из региона Тыграй в Эфиопии
Власти Эритреи согласились вывести войска из региона Тыграй в Эфиопии
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил, что Эритрея согласилась вывести свои войска из эфиопского региона Тыграй, соответствующее заявление он... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T09:12
2021-03-26T09:12
2021-03-26T09:13
эритрея
эфиопия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602918482_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c79e7aa3dea4520638bf8e382dee10a.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил, что Эритрея согласилась вывести свои войска из эфиопского региона Тыграй, соответствующее заявление он опубликовал в Twitter."В ходе наших переговоров с президентом (Эритреи) Исайясом Афеверки 26 марта во время моего визита в Асмару (столица Эритреи - ред.) эритрейское правительство согласилось вывести свои войска с границы Эфиопии", - говорится в заявлении.Премьер Эфиопии отметил, что национальные силы обороны страны "незамедлительно" возьмут на себя охрану приграничных районов.Он отметил, что Эфиопия и Эритрея продолжат укреплять двусторонние отношения.Власти Эфиопии 4 ноября обвинили "Народный фронт освобождения Тыграй" в нападении на военную базу и мобилизовали войска, заявив, что движение НФОТ "вооружало и организовывало иррегулярные подразделения ополченцев". Эфиопские войска начали военную операцию в регионе Тыграй, там введено чрезвычайное положение на шесть месяцев. НФОТ находится в оппозиции к действующему правительству. В конце прошлого года лидер эфиопского региона Тыграй Дебрецион Гебремикаэль заявлял, что Эритрея направила войска через границу в поддержку правительственных сил Эфиопии.Конфликт между Эритреей и Эфиопией продолжался около 20 лет, в результате чего эритрейские беженцы прибыли в Эфиопию. Конфликт прекратился после прихода к власти премьер-министра Эфиопии Абийи Ахмеда Али, который получил Нобелевскую премию мира в 2019 году за усилия, положившие конец вражде с Эритреей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201120/efiopiya-1585616414.html
эритрея
эфиопия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602918482_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52b9311374eb9bc7667bea3e1d2d80f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эритрея, эфиопия, в мире
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил, что Эритрея
согласилась вывести свои войска из эфиопского региона Тыграй, соответствующее заявление он опубликовал в Twitter
.
"В ходе наших переговоров с президентом (Эритреи) Исайясом Афеверки 26 марта во время моего визита в Асмару (столица Эритреи - ред.) эритрейское правительство согласилось вывести свои войска с границы Эфиопии", - говорится в заявлении.
Премьер Эфиопии
отметил, что национальные силы обороны страны "незамедлительно" возьмут на себя охрану приграничных районов.
Он отметил, что Эфиопия и Эритрея продолжат укреплять двусторонние отношения.
Власти Эфиопии 4 ноября обвинили "Народный фронт освобождения Тыграй" в нападении на военную базу и мобилизовали войска, заявив, что движение НФОТ "вооружало и организовывало иррегулярные подразделения ополченцев". Эфиопские войска начали военную операцию в регионе Тыграй, там введено чрезвычайное положение на шесть месяцев. НФОТ находится в оппозиции к действующему правительству. В конце прошлого года лидер эфиопского региона Тыграй Дебрецион Гебремикаэль заявлял, что Эритрея направила войска через границу в поддержку правительственных сил Эфиопии.
Конфликт между Эритреей и Эфиопией продолжался около 20 лет, в результате чего эритрейские беженцы прибыли в Эфиопию. Конфликт прекратился после прихода к власти премьер-министра Эфиопии Абийи Ахмеда Али, который получил Нобелевскую премию мира в 2019 году за усилия, положившие конец вражде с Эритреей.