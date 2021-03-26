https://ria.ru/20210326/efiopiya-1602918949.html

Власти Эритреи согласились вывести войска из региона Тыграй в Эфиопии

Власти Эритреи согласились вывести войска из региона Тыграй в Эфиопии

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил, что Эритрея согласилась вывести свои войска из эфиопского региона Тыграй, соответствующее заявление он... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T09:12

2021-03-26T09:12

2021-03-26T09:13

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил, что Эритрея согласилась вывести свои войска из эфиопского региона Тыграй, соответствующее заявление он опубликовал в Twitter."В ходе наших переговоров с президентом (Эритреи) Исайясом Афеверки 26 марта во время моего визита в Асмару (столица Эритреи - ред.) эритрейское правительство согласилось вывести свои войска с границы Эфиопии", - говорится в заявлении.Премьер Эфиопии отметил, что национальные силы обороны страны "незамедлительно" возьмут на себя охрану приграничных районов.Он отметил, что Эфиопия и Эритрея продолжат укреплять двусторонние отношения.Власти Эфиопии 4 ноября обвинили "Народный фронт освобождения Тыграй" в нападении на военную базу и мобилизовали войска, заявив, что движение НФОТ "вооружало и организовывало иррегулярные подразделения ополченцев". Эфиопские войска начали военную операцию в регионе Тыграй, там введено чрезвычайное положение на шесть месяцев. НФОТ находится в оппозиции к действующему правительству. В конце прошлого года лидер эфиопского региона Тыграй Дебрецион Гебремикаэль заявлял, что Эритрея направила войска через границу в поддержку правительственных сил Эфиопии.Конфликт между Эритреей и Эфиопией продолжался около 20 лет, в результате чего эритрейские беженцы прибыли в Эфиопию. Конфликт прекратился после прихода к власти премьер-министра Эфиопии Абийи Ахмеда Али, который получил Нобелевскую премию мира в 2019 году за усилия, положившие конец вражде с Эритреей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/efiopiya-1585616414.html

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эритрея, эфиопия, в мире