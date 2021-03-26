https://ria.ru/20210326/dtp-1602912822.html
В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей в Новосибирской области, сообщил журналистам в... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T06:31
2021-03-26T06:31
2021-03-26T06:31
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 26 мар – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей в Новосибирской области, сообщил журналистам в пятницу начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.По данным управления, в результате столкновения на месте погибли водитель и двое пассажиров Renault, в том числе малолетний ребенок. Личности и возраст погибших пассажиров устанавливаются.Проводится доследственная проверка. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20210324/dtp-1602728007.html
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новосибирская область, происшествия