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В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей в Новосибирской области, сообщил журналистам в... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T06:31
2021-03-26T06:31
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 26 мар – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей в Новосибирской области, сообщил журналистам в пятницу начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.По данным управления, в результате столкновения на месте погибли водитель и двое пассажиров Renault, в том числе малолетний ребенок. Личности и возраст погибших пассажиров устанавливаются.Проводится доследственная проверка. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
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новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области три человека погибли в ДТП

06:31 26.03.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 26 мар – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей в Новосибирской области, сообщил журналистам в пятницу начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
"В 04.40 (00.40 мск) в Каргатском районе на автодороге Р-254 "Иртыш" водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Renault Sandero, следовал со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 1278 километре выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем КамАЗ с прицепом", - сообщил он.
По данным управления, в результате столкновения на месте погибли водитель и двое пассажиров Renault, в том числе малолетний ребенок. Личности и возраст погибших пассажиров устанавливаются.
Проводится доследственная проверка. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
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