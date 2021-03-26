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Глава Генштаба Украины вылетел в Донбасс после гибели четырех военных
Глава Генштаба Украины вылетел в Донбасс после гибели четырех военных
Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак немедленно вылетел в Донбасс для выяснения обстоятельств гибели четырех украинских военных при обстреле возле поселка Шумы, РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T23:06
2021-03-26T23:06
руслан хомчак
владимир зеленский
донецкая область
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 26 мар – РИА Новости. Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак немедленно вылетел в Донбасс для выяснения обстоятельств гибели четырех украинских военных при обстреле возле поселка Шумы, сообщил в пятницу вечером президент страны Владимир Зеленский.Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Донбассе заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу сообщила, что собирается на экстренное внутреннее совещание."По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела... Дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов. Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова, на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина", - написал Зеленский в своем Telegram.В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210326/zelenskiy-1603057995.html
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руслан хомчак, владимир зеленский, донецкая область, киев, украина, в мире

Глава Генштаба Украины вылетел в Донбасс после гибели четырех военных

23:06 26.03.2021
 
© Міністерство оборони УкраїниНачальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Міністерство оборони України
Читать ria.ru в
КИЕВ, 26 мар – РИА Новости. Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак немедленно вылетел в Донбасс для выяснения обстоятельств гибели четырех украинских военных при обстреле возле поселка Шумы, сообщил в пятницу вечером президент страны Владимир Зеленский.
Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Донбассе заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу сообщила, что собирается на экстренное внутреннее совещание.
"По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела... Дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов. Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова, на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина", - написал Зеленский в своем Telegram.
В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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