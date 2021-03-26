https://ria.ru/20210326/donbass-1603066510.html

Глава Генштаба Украины вылетел в Донбасс после гибели четырех военных

Глава Генштаба Украины вылетел в Донбасс после гибели четырех военных

Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак немедленно вылетел в Донбасс для выяснения обстоятельств гибели четырех украинских военных при обстреле возле поселка Шумы, РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T23:06

2021-03-26T23:06

2021-03-26T23:06

руслан хомчак

владимир зеленский

донецкая область

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 26 мар – РИА Новости. Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак немедленно вылетел в Донбасс для выяснения обстоятельств гибели четырех украинских военных при обстреле возле поселка Шумы, сообщил в пятницу вечером президент страны Владимир Зеленский.Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Донбассе заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу сообщила, что собирается на экстренное внутреннее совещание."По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела... Дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов. Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова, на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина", - написал Зеленский в своем Telegram.В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210326/zelenskiy-1603057995.html

донецкая область

киев

украина

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руслан хомчак, владимир зеленский, донецкая область, киев, украина, в мире