https://ria.ru/20210326/diplomatiya-1602902703.html

Лидеры ЕС обсудили отношения с Россией

Лидеры ЕС обсудили отношения с Россией

Лидеры ЕС коротко обсудили отношения с Россией на виртуальном саммите, более подробная стратегическая дискуссия по этой теме состоится на следующей встрече в... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T00:24

2021-03-26T00:24

2021-03-26T00:24

россия

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597192649_218:397:3069:2001_1920x0_80_0_0_b76d2c6bd9981116cbb4f2fd56047216.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС коротко обсудили отношения с Россией на виртуальном саммите, более подробная стратегическая дискуссия по этой теме состоится на следующей встрече в верхах, сообщил по итогам встречи в верхах глава Евросовета Шарль Мишель."Мы были проинформированы по последним событиям в том, что касается отношений ЕС и России. Стратегические дебаты мы проведем на следующем европейском саммите", - сказал он.

https://ria.ru/20210326/merkel-1602902102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, в мире