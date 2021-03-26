https://ria.ru/20210326/diplomatiya-1602902703.html
Лидеры ЕС обсудили отношения с Россией
Лидеры ЕС обсудили отношения с Россией
Лидеры ЕС коротко обсудили отношения с Россией на виртуальном саммите, более подробная стратегическая дискуссия по этой теме состоится на следующей встрече в... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T00:24
2021-03-26T00:24
2021-03-26T00:24
россия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС коротко обсудили отношения с Россией на виртуальном саммите, более подробная стратегическая дискуссия по этой теме состоится на следующей встрече в верхах, сообщил по итогам встречи в верхах глава Евросовета Шарль Мишель."Мы были проинформированы по последним событиям в том, что касается отношений ЕС и России. Стратегические дебаты мы проведем на следующем европейском саммите", - сказал он.
https://ria.ru/20210326/merkel-1602902102.html
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