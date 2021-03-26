Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/deti-1602954492.html
Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей
Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей
Добровольно бывший муж махачкалинки Нины Церетиловой не выполнит решение суда, постановившего вернуть ей детей, а потому, возможно, придется задействовать "все... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:25
2021-03-26T12:32
махачкала
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591176313_0:233:2937:1885_1920x0_80_0_0_2af68d53b8020e84cf92628938b2ba78.jpg
МАХАЧКАЛА, 26 мар – РИА Новости. Добровольно бывший муж махачкалинки Нины Церетиловой не выполнит решение суда, постановившего вернуть ей детей, а потому, возможно, придется задействовать "все компетентные органы", заявила РИА Новости адвокат матери Екатерина Ляликова.История 33-летней Церетиловой вызвала широкий резонанс в СМИ. Она рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки.Церетилова подала жалобу, и в среду Верховный суд Дагестана постановил вернуть детей матери. После чего Церетилова рассказала в Instagram, что ее муж якобы спрятал детей в Грозном и она "не увидит детей, если попытается забрать их по закону". Глава Дагестана Сергей Меликов поручил министру внутренних дел региона найти детей и вернуть их Церетиловой.По словам Ляликовой, в зале Верховного суда Дагестана Магомед Церетилов и его представители заявили, "что данное решение не будет исполняться добровольно"."И действительно, на следующий день Магомед в нецензурной форме отказался от разговоров с другим представителем Нины, сообщив, что не намерен возвращать детей матери. Так что сейчас рассчитывать на добровольное исполнение судебного постановления достаточно наивно. При необходимости мы задействуем все компетентные органы для того, чтобы мама и дети, наконец, воссоединились", – рассказала адвокат."Дети обязательно должны вернуться в школу, где они не были более трёх месяцев, к началу четвертой четверти. Это уже вопрос не родительских амбиций, а заботы об их образовании", – добавила собеседница.Адвокат отца детей Руслан Гимбатов накануне заявил РИА Новости, что будет обжаловать решение Верховного суда Дагестана в кассационном суде в Пятигорске.
https://ria.ru/20210325/obzhalovanie-1602889746.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591176313_966:419:2937:1897_1920x0_80_0_0_14495a3356716baf7b5b3888c814151b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
махачкала, происшествия

Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей

12:25 26.03.2021 (обновлено: 12:32 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 26 мар – РИА Новости. Добровольно бывший муж махачкалинки Нины Церетиловой не выполнит решение суда, постановившего вернуть ей детей, а потому, возможно, придется задействовать "все компетентные органы", заявила РИА Новости адвокат матери Екатерина Ляликова.
История 33-летней Церетиловой вызвала широкий резонанс в СМИ. Она рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки.
Церетилова подала жалобу, и в среду Верховный суд Дагестана постановил вернуть детей матери. После чего Церетилова рассказала в Instagram, что ее муж якобы спрятал детей в Грозном и она "не увидит детей, если попытается забрать их по закону". Глава Дагестана Сергей Меликов поручил министру внутренних дел региона найти детей и вернуть их Церетиловой.
По словам Ляликовой, в зале Верховного суда Дагестана Магомед Церетилов и его представители заявили, "что данное решение не будет исполняться добровольно".
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 21:38
Экс-муж жительницы Махачкалы, которой вернули детей, обжалует это решение
"И действительно, на следующий день Магомед в нецензурной форме отказался от разговоров с другим представителем Нины, сообщив, что не намерен возвращать детей матери. Так что сейчас рассчитывать на добровольное исполнение судебного постановления достаточно наивно. При необходимости мы задействуем все компетентные органы для того, чтобы мама и дети, наконец, воссоединились", – рассказала адвокат.
"Дети обязательно должны вернуться в школу, где они не были более трёх месяцев, к началу четвертой четверти. Это уже вопрос не родительских амбиций, а заботы об их образовании", – добавила собеседница.
Адвокат отца детей Руслан Гимбатов накануне заявил РИА Новости, что будет обжаловать решение Верховного суда Дагестана в кассационном суде в Пятигорске.
 
МахачкалаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55МИД пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море
12:55В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН
12:53В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
12:50Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19
12:49В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
12:48ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера
12:46В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке
12:42В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
12:31МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
12:30В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
12:30В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов
12:25Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей
12:25Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
12:23В Подмосковье нашли тело подростка с ножевыми ранениями
12:23Жительницу Дзержинска будут судить по делу о "лошадином концлагере"
12:07В Калининградской области нашли черный ящик разбившегося вертолета
12:05Премьер России Мишустин находится на Афоне с частным визитом
12:04На реке у Великого Новгорода обнаружили разлив нефтепродуктов
12:04Казахстан опроверг сообщения о смерти врача от прививки "Спутником V"
12:03Названа цена Xiaomi Redmi Note 10 Pro для России
Лента новостейМолния