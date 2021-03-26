https://ria.ru/20210326/deti-1602954492.html

Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей

Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей

Добровольно бывший муж махачкалинки Нины Церетиловой не выполнит решение суда, постановившего вернуть ей детей, а потому, возможно, придется задействовать "все... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:25

2021-03-26T12:25

2021-03-26T12:32

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 26 мар – РИА Новости. Добровольно бывший муж махачкалинки Нины Церетиловой не выполнит решение суда, постановившего вернуть ей детей, а потому, возможно, придется задействовать "все компетентные органы", заявила РИА Новости адвокат матери Екатерина Ляликова.История 33-летней Церетиловой вызвала широкий резонанс в СМИ. Она рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки.Церетилова подала жалобу, и в среду Верховный суд Дагестана постановил вернуть детей матери. После чего Церетилова рассказала в Instagram, что ее муж якобы спрятал детей в Грозном и она "не увидит детей, если попытается забрать их по закону". Глава Дагестана Сергей Меликов поручил министру внутренних дел региона найти детей и вернуть их Церетиловой.По словам Ляликовой, в зале Верховного суда Дагестана Магомед Церетилов и его представители заявили, "что данное решение не будет исполняться добровольно"."И действительно, на следующий день Магомед в нецензурной форме отказался от разговоров с другим представителем Нины, сообщив, что не намерен возвращать детей матери. Так что сейчас рассчитывать на добровольное исполнение судебного постановления достаточно наивно. При необходимости мы задействуем все компетентные органы для того, чтобы мама и дети, наконец, воссоединились", – рассказала адвокат."Дети обязательно должны вернуться в школу, где они не были более трёх месяцев, к началу четвертой четверти. Это уже вопрос не родительских амбиций, а заботы об их образовании", – добавила собеседница.Адвокат отца детей Руслан Гимбатов накануне заявил РИА Новости, что будет обжаловать решение Верховного суда Дагестана в кассационном суде в Пятигорске.

https://ria.ru/20210325/obzhalovanie-1602889746.html

махачкала

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махачкала, происшествия