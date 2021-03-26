https://ria.ru/20210326/degtyarev-1602929021.html

В Приморье ответили Дегтяреву, назвавшему Владивосток "тупиком Ильича"

В Приморье ответили Дегтяреву, назвавшему Владивосток "тупиком Ильича"

Высказывание врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о том, что именно этот регион является логистическим центром Дальнего Востока, а Владивосток – РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T10:35

2021-03-26T10:35

2021-03-26T10:49

михаил дегтярев

дальневосточный федеральный университет

хабаровск

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Высказывание врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о том, что именно этот регион является логистическим центром Дальнего Востока, а Владивосток – это "тупик Ильича", недальновидное, так как столица Приморья является воротами в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), а объемы перевалки грузов в портах Приморского края в десятки раз выше, заявил РИА Новости депутат приморского парламента Владимир Беспалов.Слова Дегтярева на этот счет, заявление о том, что Приморье – это Хабаровский край, так как линия побережья у региона - 2300 километров, и что он хотел бы видеть здесь грузопассажирский пункт пропуска через госграницу и логистические терминалы, вызвали бурное обсуждение в местных соцсетях, жители Приморья отмечали, что они некорректные и могут сталкивать лбами два региона."Я родился в Хабаровске, получил там образование, это моя родина… Дегтярев называет 2 тысячи километров морской границы - Охотск, Николаевск-на-Амуре, порт Ванино с Совгаванью, и все. Перевал грузов в портах Хабаровского края в десятки раз меньше, чем в Приморском крае, где есть Находка, порт Восточный, Славянка, Владивосток. У нас перевалка – десятки миллионов тонн", - привел данные Беспалов.Он отметил, что не согласен со словами Дегтярева о том, что Владивосток – это "тупик", так как город в последние годы активно развивается."Подготовка 2012 году форума АТЭС, построен ДВФУ на острове Русском, построены мосты, идет развитие региона. И не зря столицу Дальнего Востока перенесли (из Хабаровска) во Владивосток, потому что это ворота в Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы уважаем Хабаровск, он имеет хорошее геостратегическое положение, там расположен штаб Восточного военного округа, есть Амур, авиасообщение, но говорить о том, что Приморье и Владивосток – тупик, недальновидно. И непонятно, в чью пользу это играет. За такие недальновидные высказывания неудобно перед нашими партнерами по международным отношениям – Южной Кореей, Японией, Китаем и другими странами", - добавил депутат.Беспалов выразил надежду на то, что федеральные власти сделают "конкретные выводы" из слов Дегтярева.С ним согласен и депутат законодательного собрания Приморья Геннадий Лазарев. По его словам, Россия через Приморский край имеет выход в Азиатско-Тихоокеанский регион."Наши праотцы еще в те далекие времена, когда русских здесь практически не было, подарили нашей стране выход в АТР. Они это сделали дальновидно. Россия и вся Юго-Восточная Азия именно через Владивосток имеют здесь (на Дальнем Востоке) выход в Европу", - отметил депутат.Он добавил, что в целом на Дальнем Востоке ситуация непростая, но качество жизни здесь выше всего именно в Приморье, в том числе во Владивостоке.

https://ria.ru/20210323/banknoty-1602509062.html

https://ria.ru/20210216/putin-1597734119.html

хабаровск

владивосток

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михаил дегтярев, дальневосточный федеральный университет, хабаровск, владивосток