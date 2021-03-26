https://ria.ru/20210326/belorussiya-1603029616.html

МИД Белоруссии ответил на поздравление дипмиссии США с "Днем воли"

МИД Белоруссии ответил на поздравление дипмиссии США с "Днем воли"

МИД Белоруссии ответил на поздравление белорусов дипмиссией США в Минске с "Днем воли", предложив Вашингтону помощь в организации "инклюзивного диалога" для... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T18:06

2021-03-26T18:06

2021-03-26T18:06

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МИНСК, 26 мар - РИА Новости. МИД Белоруссии ответил на поздравление белорусов дипмиссией США в Минске с "Днем воли", предложив Вашингтону помощь в организации "инклюзивного диалога" для объединения американской нации, а послу Джули Фишер - белорусское гражданство для участия в выборах в республике.Оппозиция Белоруссии традиционно празднует "День воли" 25 марта, что приурочено к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях немецкой оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать. Посольство США в Минске в четверг поздравило народ Белоруссии с 25 марта, заявив, что с нетерпением ждет, когда он сможет самостоятельно определять свое будущее."Выражаем искреннюю признательность американской стороне за проявленную наконец-то готовность перевести двустороннюю риторику в конструктивное русло и за поздравление со значимой датой в истории нашей страны. Будем только приветствовать распространение данной практики и на государственные праздники. Мы признаем свои ошибки и пользуемся случаем, чтобы принести извинения за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам", - говорится в комментарии пресс-службы МИД Белоруссии на сайте ведомства. При этом там подчеркивается, что "движение BLM по всей стране насчитывает десятки миллионов участников".Апеллируя к заявлению президента США Джо Байдена о его желании объединить американское общество, в пресс-службе подчеркнули, что "подлинный инклюзивный диалог поможет американской нации объединиться в этот сложный момент истории". "В качестве бескорыстного жеста доброй воли Беларусь, имея опыт площадки переговоров в рамках контактной группы (по урегулированию в Донбассе - ред.), готова предложить свои услуги в деле организации такого процесса. Мы окажем любое посильное содействие, в том числе с привлечением наших партнеров по интеграционным структурам", - отмечается в комментарии.Там также говорится, что в Минске благодарны назначенному послу США в Белоруссии Джули Фишер "за неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы". "Безусловно, наше белорусское примитивное и скудное мышление никогда бы не позволило нам самим решить этот вопрос. В знак неимоверной признательности МИД готов вне очереди принять заявку Ее Превосходительства на получение белорусского гражданства, чтобы включить ее в список избирателей и дать возможность участвовать в голосовании. Это же можно сделать и без гражданства на какой-нибудь признанной Фишер электронной платформе", - отмечается в комментарии.Там подчеркивается, что белорусская сторона не может не отреагировать на протянутую американской стороной руку помощи в проведении выборов. "Такие достижения американской избирательной системы, как голосование по почте и коллегия выборщиков вместо прямого волеизъявления, могут быть востребованы и изучены белорусской стороной", - с иронией отметили в пресс-службе. В качестве ответного шага там предложили "внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель, готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией". "Могли бы перебросить находящиеся в регионе белорусские строительные организации для передачи опыта и помощи жителям южных штатов в преодолении последствий природной стихии", - продолжили в пресс-службе."Искренне желаем всему американскому народу единства, а также не спотыкаясь подниматься вверх по лестнице американской мечты. Надеемся, что позитивный тренд в наших отношениях сохранится, и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси", - отмечается в комментарии.В 2014 году Джен Псаки, занимавшая тогда должность официального представителя госдепартамента США, заявляла, что "если Белоруссия вторгнется на Украину, Шестой флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". США заявляли, что не считают легитимными прошедшие в Белоруссии президентские выборы, но считают, что наличие посла в Минске будет соответствовать интересам США. Посольства Белоруссии и США возглавляют поверенные, после того как страны взаимно отозвали послов в 2008 году. Вместе с тем в конце декабря 2020 года к присяге в качестве посла США в Белоруссии была приведена Джули Фишер, однако в Минск она пока не приезжала. В начале февраля она в Вильнюсе и в Варшаве встретилась с находящимися там представителями белорусской оппозиции, в том числе провела переговоры с выехавшей после выборов в Литву экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, одной из тем стали точечные санкции против белорусских властей и визит лидера белорусской оппозиции в США. Глава МИД Белоруссии, комментируя эти встречи, заявил ранее, что Минску непонятна "однобокая ориентация" Фишер на получение информации о республике.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/belorussiya-1602364809.html

https://ria.ru/20210325/belorussiya-1602752711.html

https://ria.ru/20210218/belorussiya-1598029386.html

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александр лукашенко, мид белоруссии, джо байден, белоруссия, вильнюс, сша, в мире