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СМИ: Байден обеспокоен связями России и Турции
СМИ: Байден обеспокоен связями России и Турции
Президент США Джо Байден заявил лидерам стран Евросоюза о своей обеспокоенности по поводу связей России и Турции, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T00:33
2021-03-26T00:33
россия
евросоюз
джо байден
турция
сша
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил лидерам стран Евросоюза о своей обеспокоенности по поводу связей России и Турции, передает агентство Блумберг.Байден принимал виртуальное участие в саммите Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам первого дня встречи отметила общие подходы США и ЕС в отношении Китая, России и Турции.
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РИА Новости
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россия, евросоюз, джо байден, турция, сша, в мире

СМИ: Байден обеспокоен связями России и Турции

00:33 26.03.2021
 
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© REUTERS / Leah Millis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил лидерам стран Евросоюза о своей обеспокоенности по поводу связей России и Турции, передает агентство Блумберг.
Байден принимал виртуальное участие в саммите Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам первого дня встречи отметила общие подходы США и ЕС в отношении Китая, России и Турции.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
00:17
Меркель отметила общие подходы ЕС и США в отношении России, КНР и Турции
 
РоссияЕвросоюзДжо БайденТурцияСШАВ мире
 
 
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