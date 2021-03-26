https://ria.ru/20210326/bayden-1602902997.html
СМИ: Байден обеспокоен связями России и Турции
СМИ: Байден обеспокоен связями России и Турции
Президент США Джо Байден заявил лидерам стран Евросоюза о своей обеспокоенности по поводу связей России и Турции, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T00:33
2021-03-26T00:33
2021-03-26T00:33
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил лидерам стран Евросоюза о своей обеспокоенности по поводу связей России и Турции, передает агентство Блумберг.Байден принимал виртуальное участие в саммите Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам первого дня встречи отметила общие подходы США и ЕС в отношении Китая, России и Турции.
https://ria.ru/20210326/merkel-1602902102.html
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россия, евросоюз, джо байден, турция, сша, в мире