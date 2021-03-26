https://ria.ru/20210326/bank-1603038768.html

ПСБ обсудил диверсификацию ОПК с частным бизнесом

ПСБ обсудил диверсификацию ОПК с частным бизнесом

Реализация проектов диверсификации с использованием мер господдержки и с участием ПСБ в роли интегратора взаимодействия всех участников способствует повышению... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T18:53

2021-03-26T18:53

2021-03-26T18:53

банк псб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Реализация проектов диверсификации с использованием мер господдержки и с участием ПСБ в роли интегратора взаимодействия всех участников способствует повышению экономической эффективности предприятий ОПК. Такое мнение выразил руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов."Мы ведем постоянный диалог с участниками рынка, помогаем оборонным компаниям взаимодействовать как с государственными органами и институтами развития, так и с отраслевыми компаниями гражданского сегмента. Сегодня мы на конкретных примерах рассмотрели проблемы, с которыми сталкиваются представители частного бизнеса, участвуя в проектах диверсификации. По итогам сформируем ряд инициатив, которые будут стимулировать компании к развитию гражданского направления", — сказал Дроздов, выступая на организованной ПСБ дискуссии в рамках проходящего в Москве XVI Всероссийского форума-выставки "ГОСЗАКАЗ".По информации пресс-службы, все эксперты- участники дискуссии сошлись во мнении, что только при качественном взаимодействии предприятий ОПК и частного бизнеса эти задачи выполнимы. ПСБ как опорный кредитно-финансовый институт для сектора ОПК продолжит выступать центром компетенции при взаимодействии со всеми участниками рынка.

https://ria.ru/20210325/bank-1602854863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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