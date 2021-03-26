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ПСБ обсудил диверсификацию ОПК с частным бизнесом
ПСБ обсудил диверсификацию ОПК с частным бизнесом
Реализация проектов диверсификации с использованием мер господдержки и с участием ПСБ в роли интегратора взаимодействия всех участников способствует повышению... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:53
2021-03-26T18:53
банк псб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Реализация проектов диверсификации с использованием мер господдержки и с участием ПСБ в роли интегратора взаимодействия всех участников способствует повышению экономической эффективности предприятий ОПК. Такое мнение выразил руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов."Мы ведем постоянный диалог с участниками рынка, помогаем оборонным компаниям взаимодействовать как с государственными органами и институтами развития, так и с отраслевыми компаниями гражданского сегмента. Сегодня мы на конкретных примерах рассмотрели проблемы, с которыми сталкиваются представители частного бизнеса, участвуя в проектах диверсификации. По итогам сформируем ряд инициатив, которые будут стимулировать компании к развитию гражданского направления", — сказал Дроздов, выступая на организованной ПСБ дискуссии в рамках проходящего в Москве XVI Всероссийского форума-выставки "ГОСЗАКАЗ".По информации пресс-службы, все эксперты- участники дискуссии сошлись во мнении, что только при качественном взаимодействии предприятий ОПК и частного бизнеса эти задачи выполнимы. ПСБ как опорный кредитно-финансовый институт для сектора ОПК продолжит выступать центром компетенции при взаимодействии со всеми участниками рынка.
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ обсудил диверсификацию ОПК с частным бизнесом

18:53 26.03.2021
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Реализация проектов диверсификации с использованием мер господдержки и с участием ПСБ в роли интегратора взаимодействия всех участников способствует повышению экономической эффективности предприятий ОПК. Такое мнение выразил руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов.
"Мы ведем постоянный диалог с участниками рынка, помогаем оборонным компаниям взаимодействовать как с государственными органами и институтами развития, так и с отраслевыми компаниями гражданского сегмента. Сегодня мы на конкретных примерах рассмотрели проблемы, с которыми сталкиваются представители частного бизнеса, участвуя в проектах диверсификации. По итогам сформируем ряд инициатив, которые будут стимулировать компании к развитию гражданского направления", — сказал Дроздов, выступая на организованной ПСБ дискуссии в рамках проходящего в Москве XVI Всероссийского форума-выставки "ГОСЗАКАЗ".
Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 18:08
ПСБ открыл образовательный центр для сотрудников предприятий ОПК
По информации пресс-службы, все эксперты- участники дискуссии сошлись во мнении, что только при качественном взаимодействии предприятий ОПК и частного бизнеса эти задачи выполнимы. ПСБ как опорный кредитно-финансовый институт для сектора ОПК продолжит выступать центром компетенции при взаимодействии со всеми участниками рынка.
 
Банк ПСБНовости компаний - Экономика
 
 
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