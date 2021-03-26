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МСП Банк продолжит фокусироваться на поддержке нишевых секторов МСП
МСП Банк продолжит фокусироваться на поддержке нишевых секторов МСП
МСП Банк намерен сохранить фокус на поддержке и льготном кредитовании женского и молодежного предпринимательства, сообщил заместитель председателя правления МСП РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:35
2021-03-26T10:35
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. МСП Банк намерен сохранить фокус на поддержке и льготном кредитовании женского и молодежного предпринимательства, сообщил заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов на пленарном заседании съезда "Опоры России"."Самое важное, на что мы обращаем внимание, когда говорим о финансировании, это на развитии определенных ниш в предпринимательстве. Ниш, которые определяются нашим правительством, в их числе женское и молодежное предпринимательство. Все нужды в льготном кредитовании этих направлений мы пытаемся закрыть"- сказал Семенов.Он отметил, что МСП Банк акцентируется на поддержке перспективных проектов малого и среднего бизнеса, которые реализуют также начинающие предприниматели."Если посмотреть на статистику, то по многим нишевым направлениям, наши доли значительно выше той номинальной, которую мы имеем в общем кредитовании малого и среднего предпринимательства. Если в общем по стране наша доля в 1-1,5%, то в поддержке нишевых бизнесов она доходит до 80%. Этот фокус на нишевые направления у нас сохранится",- подчеркнул зампредправления МСП Банка.
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мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк продолжит фокусироваться на поддержке нишевых секторов МСП

10:35 26.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. МСП Банк намерен сохранить фокус на поддержке и льготном кредитовании женского и молодежного предпринимательства, сообщил заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов на пленарном заседании съезда "Опоры России".
"Самое важное, на что мы обращаем внимание, когда говорим о финансировании, это на развитии определенных ниш в предпринимательстве. Ниш, которые определяются нашим правительством, в их числе женское и молодежное предпринимательство. Все нужды в льготном кредитовании этих направлений мы пытаемся закрыть"- сказал Семенов.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
10:33
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Он отметил, что МСП Банк акцентируется на поддержке перспективных проектов малого и среднего бизнеса, которые реализуют также начинающие предприниматели.
"Если посмотреть на статистику, то по многим нишевым направлениям, наши доли значительно выше той номинальной, которую мы имеем в общем кредитовании малого и среднего предпринимательства. Если в общем по стране наша доля в 1-1,5%, то в поддержке нишевых бизнесов она доходит до 80%. Этот фокус на нишевые направления у нас сохранится",- подчеркнул зампредправления МСП Банка.
 
МСП БанкНовости компаний - Экономика
 
 
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