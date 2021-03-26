https://ria.ru/20210326/bank-1602929176.html
МСП Банк продолжит фокусироваться на поддержке нишевых секторов МСП
МСП Банк продолжит фокусироваться на поддержке нишевых секторов МСП
МСП Банк намерен сохранить фокус на поддержке и льготном кредитовании женского и молодежного предпринимательства, сообщил заместитель председателя правления МСП РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:35
2021-03-26T10:35
2021-03-26T10:35
мсп банк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958655_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_14c2221722f0a1d041aa6ab9634f1b7f.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. МСП Банк намерен сохранить фокус на поддержке и льготном кредитовании женского и молодежного предпринимательства, сообщил заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов на пленарном заседании съезда "Опоры России"."Самое важное, на что мы обращаем внимание, когда говорим о финансировании, это на развитии определенных ниш в предпринимательстве. Ниш, которые определяются нашим правительством, в их числе женское и молодежное предпринимательство. Все нужды в льготном кредитовании этих направлений мы пытаемся закрыть"- сказал Семенов.Он отметил, что МСП Банк акцентируется на поддержке перспективных проектов малого и среднего бизнеса, которые реализуют также начинающие предприниматели."Если посмотреть на статистику, то по многим нишевым направлениям, наши доли значительно выше той номинальной, которую мы имеем в общем кредитовании малого и среднего предпринимательства. Если в общем по стране наша доля в 1-1,5%, то в поддержке нишевых бизнесов она доходит до 80%. Этот фокус на нишевые направления у нас сохранится",- подчеркнул зампредправления МСП Банка.
https://ria.ru/20210326/bank-1602928720.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958655_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_3c3ef568cc7868af5755186433228144.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мсп банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости
. МСП Банк
намерен сохранить фокус на поддержке и льготном кредитовании женского и молодежного предпринимательства, сообщил заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов на пленарном заседании съезда "Опоры России".
"Самое важное, на что мы обращаем внимание, когда говорим о финансировании, это на развитии определенных ниш в предпринимательстве. Ниш, которые определяются нашим правительством, в их числе женское и молодежное предпринимательство. Все нужды в льготном кредитовании этих направлений мы пытаемся закрыть"- сказал Семенов.
Он отметил, что МСП Банк акцентируется на поддержке перспективных проектов малого и среднего бизнеса, которые реализуют также начинающие предприниматели.
"Если посмотреть на статистику, то по многим нишевым направлениям, наши доли значительно выше той номинальной, которую мы имеем в общем кредитовании малого и среднего предпринимательства. Если в общем по стране наша доля в 1-1,5%, то в поддержке нишевых бизнесов она доходит до 80%. Этот фокус на нишевые направления у нас сохранится",- подчеркнул зампредправления МСП Банка.