https://ria.ru/20210326/bali-1602964472.html
Названы страны, жители которых смогут приехать на Бали
Названы страны, жители которых смогут приехать на Бали
В Индонезии в аэропорту Бали Нгурах-Рай начались работы по повторному открытию международного терминала, ход процесса контролируют в министерстве туризма... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T19:22
2021-03-26T19:22
2021-03-26T19:22
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
бали (остров)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
сингапур (страна)
южная корея
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Индонезии в аэропорту Бали Нгурах-Рай начались работы по повторному открытию международного терминала, ход процесса контролируют в министерстве туризма страны, сообщает АТОР.Министр туризма Сандиага Уно сообщил, что для безопасного приема "большого количества иностранных посетителей в июне или июле этого года" отрабатываются процедуры, связанные с предотвращением COVID-19.В хабе открылась еще одна лаборатория для экспресс-тестирования на антитела. По всему периметру воздушной гавани устанавливают санитайзеры и дезинфекторы, персонал пройдет специальное обучение работе с пассажирами в "новой реальности". Ключевым моментом безопасного обслуживания туристов станет вакцинация сотрудников аэропорта, ее прошли более 90 процента работников.По оценкам руководства аэропорта, несмотря на строгие профилактические протоколы, иностранцу понадобится в среднем 24 минуты, чтобы пройти все процедуры и покинуть хаб.По сообщениям местных СМИ, Сандиага Уно назвал страны, с которыми правительство Индонезии ведет переговоры относительно потенциального "коридора путешествий" на Бали.Это Нидерланды, Южная Корея, Сингапур, Китай и ОАЭ. Представители этих государств уже провели несколько проверок аэропорта Нгурах-Рай, чтобы убедиться в эпидемиологической безопасности своих граждан, планирующих поездку на остров.Эксперты считают, что отсутствие России в этом списке в целом логично, исходя из статистики заболеваемости коронавирусом в нашей стране."Шансы на то, что прямая перевозка из России на Бали вернется в следующем зимнем сезоне, есть. Страны Юго-Восточной Азии активно заявляют о готовности открыться. Например, такую позицию занял Таиланд, – сказал один из экспертов туристического рынка. – В условиях конкуренции индонезийские власти будут вынуждены также форсировать события и больше привлекать туристов с дальних рынков, в том числе из России. Как видно из текущих планов правительства Индонезии, на первом этапе акцент делается на более традиционные рынки, например, Китай".
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бали (остров)
сингапур (страна)
южная корея
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, туризм, бали (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сингапур (страна), южная корея, китай
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
В Индонезии в аэропорту Бали Нгурах-Рай начались работы по повторному открытию международного терминала, ход процесса контролируют в министерстве туризма страны, сообщает
АТОР.
Министр туризма Сандиага Уно сообщил, что для безопасного приема "большого количества иностранных посетителей в июне или июле этого года" отрабатываются процедуры, связанные с предотвращением COVID-19.
В хабе открылась еще одна лаборатория для экспресс-тестирования на антитела. По всему периметру воздушной гавани устанавливают санитайзеры и дезинфекторы, персонал пройдет специальное обучение работе с пассажирами в "новой реальности". Ключевым моментом безопасного обслуживания туристов станет вакцинация сотрудников аэропорта, ее прошли более 90 процента работников.
По оценкам руководства аэропорта, несмотря на строгие профилактические протоколы, иностранцу понадобится в среднем 24 минуты, чтобы пройти все процедуры и покинуть хаб.
По сообщениям местных СМИ, Сандиага Уно назвал страны, с которыми правительство Индонезии ведет переговоры относительно потенциального "коридора путешествий" на Бали.
Это Нидерланды, Южная Корея, Сингапур, Китай и ОАЭ. Представители этих государств уже провели несколько проверок аэропорта Нгурах-Рай, чтобы убедиться в эпидемиологической безопасности своих граждан, планирующих поездку на остров.
Эксперты считают, что отсутствие России в этом списке в целом логично, исходя из статистики заболеваемости коронавирусом в нашей стране.
"Шансы на то, что прямая перевозка из России на Бали вернется в следующем зимнем сезоне, есть. Страны Юго-Восточной Азии активно заявляют о готовности открыться. Например, такую позицию занял Таиланд, – сказал один из экспертов туристического рынка. – В условиях конкуренции индонезийские власти будут вынуждены также форсировать события и больше привлекать туристов с дальних рынков, в том числе из России. Как видно из текущих планов правительства Индонезии, на первом этапе акцент делается на более традиционные рынки, например, Китай".