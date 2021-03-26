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Три атомные подлодки ВМФ впервые в истории вместе всплыли из-подо льда
Три атомные подлодки ВМФ впервые в истории вместе всплыли из-подо льда
Впервые в истории современной России три атомные подводные лодки Военно-морского флота вместе всплыли во льдах. Об этом главком ВМФ адмирал Николай Евменов... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:08
2021-03-26T21:03
николай евменов
арктика
владимир путин
вмф рф
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Впервые в истории современной России три атомные подводные лодки Военно-морского флота вместе всплыли во льдах. Об этом главком ВМФ адмирал Николай Евменов доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину.По словам Евменова, толщина льда составляла полтора метра. Подлодки всплыли "по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров".Один из атомных ракетоносцев провел практическую торпедную стрельбу. После пуска торпеду подняли на поверхность в специально оборудованной полынье.Арктическую экспедицию "Умка-21" проводят с 20 марта под руководством главного командования Военно-морского флота. Как отметил президент, она не имеет аналогов в советской и современной российской истории. Он добавил, что в ходе экспедиции подтвердили "высокие боевые возможности отечественного вооружения, его надежность при эксплуатации в экстремальных условиях".Всего в "Умке-21" задействовали более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. В районе экспедиции средняя температура составляет минус 25-30 градусов Цельсия, порывы ветра достигают 32 метров в секунду.
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353
60
Российские атомные подлодки всплыли из-подо льда в Арктике впервые в истории ВМФ
Российские атомные подлодки всплыли из-подо льда в Арктике впервые в истории ВМФ
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николай евменов, арктика, владимир путин, вмф рф

Три атомные подлодки ВМФ впервые в истории вместе всплыли из-подо льда

17:08 26.03.2021 (обновлено: 21:03 26.03.2021)
 
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Впервые в истории современной России три атомные подводные лодки Военно-морского флота вместе всплыли во льдах. Об этом главком ВМФ адмирал Николай Евменов доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину.
По словам Евменова, толщина льда составляла полтора метра. Подлодки всплыли "по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров".
Один из атомных ракетоносцев провел практическую торпедную стрельбу. После пуска торпеду подняли на поверхность в специально оборудованной полынье.
Арктическую экспедицию "Умка-21" проводят с 20 марта под руководством главного командования Военно-морского флота. Как отметил президент, она не имеет аналогов в советской и современной российской истории. Он добавил, что в ходе экспедиции подтвердили "высокие боевые возможности отечественного вооружения, его надежность при эксплуатации в экстремальных условиях".
Всего в "Умке-21" задействовали более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. В районе экспедиции средняя температура составляет минус 25-30 градусов Цельсия, порывы ветра достигают 32 метров в секунду.
Атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А Антей - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Николай ЕвменовАрктикаВладимир ПутинВМФ РФ
 
 
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