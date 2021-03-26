https://ria.ru/20210326/afganistan-1602993544.html

В МИД оценили слова Байдена о выводе войск из Афганистана

В МИД оценили слова Байдена о выводе войск из Афганистана

Затягивание США вывода войск из Афганистана не окажет позитивного влияния на межафганские переговоры, заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:29

2021-03-26T15:29

2021-03-26T15:29

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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сша

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Затягивание США вывода войск из Афганистана не окажет позитивного влияния на межафганские переговоры, заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, комментируя заявления президента США Джо Байдена о том, что Вашингтону будет трудно вывести войска к установленному сроку 1 мая."Позитивного влияния не окажет однозначно, дождёмся реакции движения талибов на эти высказывания", - сказал Кабулов.Ранее Байден на пресс-конференции заявил, что США будет трудно соблюсти установленный по соглашению срок и вывести войска из Афганистана к 1 мая. Он объяснил это "тактическими причинами". При этом американский лидер заявил, что не намерен оставлять войска в Афганистане надолго, но точный срок их вывода неизвестен.В конце февраля прошлого года, на церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/afganistan-1601621900.html

https://ria.ru/20210320/abdalla-1602022169.html

афганистан

сша

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, афганистан, талибан, сша, в мире