https://ria.ru/20210325/zhvaniya-1602843983.html

Умерла актриса из фильма "Двенадцать месяцев" Лиана Жвания

Умерла актриса из фильма "Двенадцать месяцев" Лиана Жвания

Советская и российская актриса Лиана Жвания умерла на 72-м году жизни, сообщается на сайте петербургского ТЮЗа имени Брянцева. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T17:24

2021-03-25T17:24

2021-03-25T18:00

культура

рсфср

общество

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Советская и российская актриса Лиана Жвания умерла на 72-м году жизни, сообщается на сайте петербургского ТЮЗа имени Брянцева. "Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы", — говорится в некрологе.Причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь. Лиана Жвания — заслуженная артистка РСФСР. Всенародную известность ей принесла роль Королевы в советском фильме "Двенадцать месяцев".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рсфср, общество