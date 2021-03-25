Умерла актриса из фильма "Двенадцать месяцев" Лиана Жвания
17:24 25.03.2021 (обновлено: 18:00 25.03.2021)
© Ленфильм, 1972Актриса Лиана Жвания в фильме "Двенадцать месяцев"
© Ленфильм, 1972
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Советская и российская актриса Лиана Жвания умерла на 72-м году жизни, сообщается на сайте петербургского ТЮЗа имени Брянцева.
"Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы", — говорится в некрологе.
© Киностудия "Глобус", 2009Актриса Лиана Жвания в фильме "Похороните меня за плинтусом"
© Киностудия "Глобус", 2009
Актриса Лиана Жвания в фильме "Похороните меня за плинтусом"
Причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь.
Лиана Жвания — заслуженная артистка РСФСР. Всенародную известность ей принесла роль Королевы в советском фильме "Двенадцать месяцев".
© Ленфильм, 1972Актриса Лиана Жвания в фильме "Двенадцать месяцев"
© Ленфильм, 1972
Актриса Лиана Жвания в фильме "Двенадцать месяцев"