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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210325/zaderzhaniya-1602899471.html
В Белоруссии на незаконных акциях задержали более 200 человек
В Белоруссии на незаконных акциях задержали более 200 человек
В Белоруссии более 200 человек задержали за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T23:19
2021-03-25T23:52
протесты в белоруссии
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 25 мар — РИА Новости. В Белоруссии более 200 человек задержали за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, сообщила пресс-служба МВД республики.Как отметили в ведомстве, масштабные протесты, "анонсированные деструктивными Telegram-каналами", не состоялись."В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой", - написано в Telegram-канале пресс-службы МВД.По каждому факту нарушений проведут проверки."Мы разберемся в каждой ситуации. Призывы в интернете к участию в протестах не должны становиться руководством к действию", — подчеркивается в сообщении.По информации МВД, незначительная протестная активность зафиксирована на проспекте Независимости и в некоторых микрорайонах Минска. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны милиции о недопустимости противоправных действий, "отдельные граждане вели себя вызывающе, провоцируя сотрудников на ответные действия", добавили в министерстве.Во Фрунзенском районе столицы военнослужащие внутренних войск задержали группу людей, у которых изъяли газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики. Их действиям дадут правовую оценку.По данным сотрудников ГАИ, водители 43 транспортных средств нарушали правила пользования звуковыми сигналами, по всем фактам начали административный процесс. Автомобили, идентификационные данные которых вызвали сомнения в подлинности, поместили на стоянки в территориальные органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.Оппозиция Белоруссии 25 марта традиционно празднует "День воли". В этот день в 1918 году в условиях немецкой оккупации провозгласили Белорусскую Народную Республику. В 1919 году в стране установили советскую власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.В марте несколько оппозиционных движений и партий Белоруссии подали в мэрию Минска заявку на официальное празднование "Дня воли": шествие, митинг и концерт. Власти города отказали в проведении акции, аргументировав это ситуацией с COVID-19 и отсутствием у организаторов договора с милицией об охране общественного порядка.Как рассчитывала оппозиция, в том числе ее представители, выехавшие за границу, 25 марта после нескольких месяцев перерыва в стране возобновятся несанкционированные акции протеста, и призывала граждан выходить на улицы.Протесты в БелоруссииПротесты в Белоруссии начались в августе после выборов главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. Оппозиция не согласилась с итогами выборов и вышла на улицу. Для подавления демонстраций силовики использовали спецсредства и спецтехнику, в столкновениях с полицией погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.После прошлых протестов против ряда оппозиционных лидеров возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210325/minsk-1602825205.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии на незаконных акциях задержали более 200 человек

23:19 25.03.2021 (обновлено: 23:52 25.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время задержания людей, подозреваемых в участии в акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания людей, подозреваемых в участии в акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 25 мар — РИА Новости. В Белоруссии более 200 человек задержали за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, сообщила пресс-служба МВД республики.
Как отметили в ведомстве, масштабные протесты, "анонсированные деструктивными Telegram-каналами", не состоялись.
"В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой", - написано в Telegram-канале пресс-службы МВД.
По каждому факту нарушений проведут проверки.
"Мы разберемся в каждой ситуации. Призывы в интернете к участию в протестах не должны становиться руководством к действию", — подчеркивается в сообщении.

"Мы разберемся в каждой ситуации. Призывы в интернете к участию в протестах не должны становиться руководством к действию", — подчеркивается в сообщении.

По информации МВД, незначительная протестная активность зафиксирована на проспекте Независимости и в некоторых микрорайонах Минска. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны милиции о недопустимости противоправных действий, "отдельные граждане вели себя вызывающе, провоцируя сотрудников на ответные действия", добавили в министерстве.
Во Фрунзенском районе столицы военнослужащие внутренних войск задержали группу людей, у которых изъяли газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики. Их действиям дадут правовую оценку.
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 15:57Протесты в Белоруссии
К резиденции Лукашенко в Минске стянули спецтехнику
По данным сотрудников ГАИ, водители 43 транспортных средств нарушали правила пользования звуковыми сигналами, по всем фактам начали административный процесс. Автомобили, идентификационные данные которых вызвали сомнения в подлинности, поместили на стоянки в территориальные органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
Оппозиция Белоруссии 25 марта традиционно празднует "День воли". В этот день в 1918 году в условиях немецкой оккупации провозгласили Белорусскую Народную Республику. В 1919 году в стране установили советскую власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.
В марте несколько оппозиционных движений и партий Белоруссии подали в мэрию Минска заявку на официальное празднование "Дня воли": шествие, митинг и концерт. Власти города отказали в проведении акции, аргументировав это ситуацией с COVID-19 и отсутствием у организаторов договора с милицией об охране общественного порядка.
Как рассчитывала оппозиция, в том числе ее представители, выехавшие за границу, 25 марта после нескольких месяцев перерыва в стране возобновятся несанкционированные акции протеста, и призывала граждан выходить на улицы.
Ситуация в Минске. 25 марта 2021 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 21:28Протесты в Белоруссии
В Минске задержали корреспондента "Коммерсанта" и фотографа "Известий"

Протесты в Белоруссии

Протесты в Белоруссии начались в августе после выборов главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская. Оппозиция не согласилась с итогами выборов и вышла на улицу. Для подавления демонстраций силовики использовали спецсредства и спецтехнику, в столкновениях с полицией погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.
После прошлых протестов против ряда оппозиционных лидеров возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

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