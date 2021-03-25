https://ria.ru/20210325/zaderzhanie-1602891637.html
В Москве задержали главу следственного отдела ОМВД по Ярославскому району
В Москве задержали главу следственного отдела ОМВД по Ярославскому району
Начальник следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы задержан по подозрению в краже более 25 миллионов рублей, сообщила старший помощник... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T21:54
2021-03-25T21:54
2021-03-25T21:58
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
ярославский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Начальник следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы задержан по подозрению в краже более 25 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, начальник отдела получил информацию об изъятых в рамках уголовного дела деньгах, которые после процессуальных действий поместили в его сейф. Не позднее февраля 2021 года он похитил более 25 миллионов рублей."Возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району города Москвы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере)", - сказала Иванова журналистам.Она добавила, что следствие устанавливает причастных к преступлению.На сайте МВД Москвы сообщается, что по данному факту проводится проверка."В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210210/politsiya-1596855898.html
москва
ярославский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, ярославский район, происшествия
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Начальник следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы
задержан по подозрению в краже более 25 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК
РФ Юлия Иванова
.
По данным следствия, начальник отдела получил информацию об изъятых в рамках уголовного дела деньгах, которые после процессуальных действий поместили в его сейф. Не позднее февраля 2021 года он похитил более 25 миллионов рублей.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району города Москвы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере)", - сказала Иванова журналистам.
Она добавила, что следствие устанавливает причастных к преступлению.
На сайте МВД Москвы сообщается
, что по данному факту проводится проверка.
"В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавляется в сообщении.