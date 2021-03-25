https://ria.ru/20210325/zaderzhanie-1602891637.html

В Москве задержали главу следственного отдела ОМВД по Ярославскому району

В Москве задержали главу следственного отдела ОМВД по Ярославскому району

Начальник следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы задержан по подозрению в краже более 25 миллионов рублей, сообщила старший помощник... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T21:54

2021-03-25T21:54

2021-03-25T21:58

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

ярославский район

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Начальник следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы задержан по подозрению в краже более 25 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, начальник отдела получил информацию об изъятых в рамках уголовного дела деньгах, которые после процессуальных действий поместили в его сейф. Не позднее февраля 2021 года он похитил более 25 миллионов рублей."Возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району города Москвы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере)", - сказала Иванова журналистам.Она добавила, что следствие устанавливает причастных к преступлению.На сайте МВД Москвы сообщается, что по данному факту проводится проверка."В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210210/politsiya-1596855898.html

москва

ярославский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, ярославский район, происшествия