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В Москве задержали главу следственного отдела ОМВД по Ярославскому району
В Москве задержали главу следственного отдела ОМВД по Ярославскому району
Начальник следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы задержан по подозрению в краже более 25 миллионов рублей, сообщила старший помощник... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T21:54
2021-03-25T21:58
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
ярославский район
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Начальник следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы задержан по подозрению в краже более 25 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, начальник отдела получил информацию об изъятых в рамках уголовного дела деньгах, которые после процессуальных действий поместили в его сейф. Не позднее февраля 2021 года он похитил более 25 миллионов рублей."Возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району города Москвы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере)", - сказала Иванова журналистам.Она добавила, что следствие устанавливает причастных к преступлению.На сайте МВД Москвы сообщается, что по данному факту проводится проверка."В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавляется в сообщении.
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москва
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, ярославский район, происшествия

В Москве задержали главу следственного отдела ОМВД по Ярославскому району

21:54 25.03.2021 (обновлено: 21:58 25.03.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Начальник следственного отдела ОМВД по Ярославскому району Москвы задержан по подозрению в краже более 25 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, начальник отдела получил информацию об изъятых в рамках уголовного дела деньгах, которые после процессуальных действий поместили в его сейф. Не позднее февраля 2021 года он похитил более 25 миллионов рублей.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району города Москвы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере)", - сказала Иванова журналистам.
Она добавила, что следствие устанавливает причастных к преступлению.
На сайте МВД Москвы сообщается, что по данному факту проводится проверка.
"В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавляется в сообщении.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваЯрославский районПроисшествия
 
 
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