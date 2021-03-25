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Четырех жителей Сочи задержали за вербовку в "Свидетели Иеговы"*
Четырех жителей Сочи задержали за вербовку в "Свидетели Иеговы"*
Силовики задержали четырех жителей Сочи за вербовку в организацию "Свидетели Иеговы"*, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:05
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свидетели иеговы
следственный комитет россии (ск рф)
сочи
происшествия
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Силовики задержали четырех жителей Сочи за вербовку в организацию "Свидетели Иеговы"*, сообщил Следственный комитет.По данным ведомства, трое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 56 лет входили в местную ячейку "Свидетели Иеговы города Сочи". Ее деятельность запрещена законом, однако адепты на протяжении двух лет продолжали искать новых участников.Отмечается, что следователь будет ходатайствовать об аресте задержанных. Меру пресечения определит суд.В марте в Крыму также задержали основателя ялтинской ячейки.В 2017 году Верховный суд признал деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* экстремистской и запретил работу всех российских отделений. Официально организация действовала в стране с 1991-го.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201217/iegovy-1589638562.html
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свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), сочи, происшествия

Четырех жителей Сочи задержали за вербовку в "Свидетели Иеговы"*

13:05 25.03.2021 (обновлено: 14:20 25.03.2021)
 
© СУСК по Краснодарскому краюЗадержанные за вербовку в организацию "Свидетели Иеговы"* в Сочи. Кадр видео
Задержанные за вербовку в организацию Свидетели Иеговы* в Сочи. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© СУСК по Краснодарскому краю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Силовики задержали четырех жителей Сочи за вербовку в организацию "Свидетели Иеговы"*, сообщил Следственный комитет.
По данным ведомства, трое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 56 лет входили в местную ячейку "Свидетели Иеговы города Сочи". Ее деятельность запрещена законом, однако адепты на протяжении двух лет продолжали искать новых участников.
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Глава ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Новосибирске получил 6 лет колонии
Отмечается, что следователь будет ходатайствовать об аресте задержанных. Меру пресечения определит суд.
В марте в Крыму также задержали основателя ялтинской ячейки.
В 2017 году Верховный суд признал деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* экстремистской и запретил работу всех российских отделений. Официально организация действовала в стране с 1991-го.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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Свидетели ИеговыСледственный комитет России (СК РФ)СочиПроисшествия
 
 
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