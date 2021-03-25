https://ria.ru/20210325/zaderzhanie-1602792910.html
Четырех жителей Сочи задержали за вербовку в "Свидетели Иеговы"*
Четырех жителей Сочи задержали за вербовку в "Свидетели Иеговы"*
Силовики задержали четырех жителей Сочи за вербовку в организацию "Свидетели Иеговы"*, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:05
2021-03-25T13:05
2021-03-25T14:20
свидетели иеговы
следственный комитет россии (ск рф)
сочи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602807223_207:0:3848:2048_1920x0_80_0_0_b473a419d5d87d312dfae377a1b0f9d5.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Силовики задержали четырех жителей Сочи за вербовку в организацию "Свидетели Иеговы"*, сообщил Следственный комитет.По данным ведомства, трое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 56 лет входили в местную ячейку "Свидетели Иеговы города Сочи". Ее деятельность запрещена законом, однако адепты на протяжении двух лет продолжали искать новых участников.Отмечается, что следователь будет ходатайствовать об аресте задержанных. Меру пресечения определит суд.В марте в Крыму также задержали основателя ялтинской ячейки.В 2017 году Верховный суд признал деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* экстремистской и запретил работу всех российских отделений. Официально организация действовала в стране с 1991-го.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201217/iegovy-1589638562.html
https://ria.ru/20201015/legoyda-1579986551.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602807223_1117:0:3848:2048_1920x0_80_0_0_2d11f6ca77c753388f6277e3122fb751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), сочи, происшествия