https://ria.ru/20210325/zaderzhanie-1602792910.html

Четырех жителей Сочи задержали за вербовку в "Свидетели Иеговы"*

Четырех жителей Сочи задержали за вербовку в "Свидетели Иеговы"*

Силовики задержали четырех жителей Сочи за вербовку в организацию "Свидетели Иеговы"*, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:05

2021-03-25T13:05

2021-03-25T14:20

свидетели иеговы

следственный комитет россии (ск рф)

сочи

происшествия

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Силовики задержали четырех жителей Сочи за вербовку в организацию "Свидетели Иеговы"*, сообщил Следственный комитет.По данным ведомства, трое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 56 лет входили в местную ячейку "Свидетели Иеговы города Сочи". Ее деятельность запрещена законом, однако адепты на протяжении двух лет продолжали искать новых участников.Отмечается, что следователь будет ходатайствовать об аресте задержанных. Меру пресечения определит суд.В марте в Крыму также задержали основателя ялтинской ячейки.В 2017 году Верховный суд признал деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* экстремистской и запретил работу всех российских отделений. Официально организация действовала в стране с 1991-го.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201217/iegovy-1589638562.html

https://ria.ru/20201015/legoyda-1579986551.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), сочи, происшествия