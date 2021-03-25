https://ria.ru/20210325/yaponiya-1602796044.html

В Кремле рассчитывают на возобновление диалога с Японией на высшем уровне

В Кремле рассчитывают на возобновление диалога с Японией на высшем уровне

Россия заинтересована в диалоге с Японией и рассчитывает на его возобновление на высшем уровне как только позволят обстоятельства, заявил журналистам... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:21

2021-03-25T13:21

2021-03-25T13:21

есихидэ суга

россия

дмитрий песков

владимир путин

япония

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия заинтересована в диалоге с Японией и рассчитывает на его возобновление на высшем уровне как только позволят обстоятельства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Япония собирается решить проблему Южных Курил через диалог с Россией на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, заявил ранее премьер-министр страны Ёсихидэ Суга на слушаниях в парламенте. Он напомнил, что в сентябре 2020 года в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным стороны подтвердили намерение ускорить переговоры."Мы заинтересованы в диалоге с Японией, мы заинтересованы в том, чтобы беречь и развивать ту диалоговую инфраструктуру, которая была налажена за последние годы, за последние несколько лет. Вы знаете, что Путин и премьер-министр Японии общались многократно за последние 3-4 года. Мы надеемся, что как только позволят обстоятельства, это общение на высшем уровне возобновится, и все самые актуальные вопросы наших двусторонних отношений будут обсуждаться в ходе этого общения". - сказал Песков в ответ на вопрос, видят ли в Москве возможности для такого диалога.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.

https://ria.ru/20210325/kurily-1602781355.html

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есихидэ суга, россия, дмитрий песков, владимир путин, япония, в мире