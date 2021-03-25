https://ria.ru/20210325/windows-1602762488.html

В новой версии Windows 10 изменится программа "Проводник"

В новой версии Windows 10 изменится программа "Проводник"

Внешний вид "Проводника" будет переработан в большом обновлении Windows 10. Об изменениях в одной из самых востребованных программ в ОС сообщает WindowsLatest. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T10:43

2021-03-25T10:43

2021-03-25T11:36

наука

windows

microsoft corporation

технологии

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Внешний вид "Проводника" будет переработан в большом обновлении Windows 10. Об изменениях в одной из самых востребованных программ в ОС сообщает WindowsLatest.Изменения в интерфейсе обнаружили участники тестовой программы Microsoft Insider Preview. В сборке под номером 21343 были переработаны все иконки приложения файловой системы, включая пиктограммы "Корзины" и папок. Новый дизайн основан на стиле графического интерфейса Fluent Design.Обновление интерфейса Windows 10 будет представлено Microsoft широкой общественности во второй половине 2021 года, года выйдет большое обновление Windows 10 21H2 Sun Valley.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, технологии