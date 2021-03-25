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Наука
https://ria.ru/20210325/windows-1602762488.html
В новой версии Windows 10 изменится программа "Проводник"
В новой версии Windows 10 изменится программа "Проводник"
Внешний вид "Проводника" будет переработан в большом обновлении Windows 10. Об изменениях в одной из самых востребованных программ в ОС сообщает WindowsLatest. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T10:43
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наука
windows
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Внешний вид "Проводника" будет переработан в большом обновлении Windows 10. Об изменениях в одной из самых востребованных программ в ОС сообщает WindowsLatest.Изменения в интерфейсе обнаружили участники тестовой программы Microsoft Insider Preview. В сборке под номером 21343 были переработаны все иконки приложения файловой системы, включая пиктограммы "Корзины" и папок. Новый дизайн основан на стиле графического интерфейса Fluent Design.Обновление интерфейса Windows 10 будет представлено Microsoft широкой общественности во второй половине 2021 года, года выйдет большое обновление Windows 10 21H2 Sun Valley.
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РИА Новости
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windows, microsoft corporation, технологии

В новой версии Windows 10 изменится программа "Проводник"

10:43 25.03.2021 (обновлено: 11:36 25.03.2021)
 
© Depositphotos / denniznОперационная система компании Microsoft Windows 10
Операционная система компании Microsoft Windows 10 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Depositphotos / dennizn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Внешний вид "Проводника" будет переработан в большом обновлении Windows 10. Об изменениях в одной из самых востребованных программ в ОС сообщает WindowsLatest.
Изменения в интерфейсе обнаружили участники тестовой программы Microsoft Insider Preview. В сборке под номером 21343 были переработаны все иконки приложения файловой системы, включая пиктограммы "Корзины" и папок. Новый дизайн основан на стиле графического интерфейса Fluent Design.
Обновление интерфейса Windows 10 будет представлено Microsoft широкой общественности во второй половине 2021 года, года выйдет большое обновление Windows 10 21H2 Sun Valley.
 
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