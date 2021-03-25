https://ria.ru/20210325/vozhdenie-1602739648.html
МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
Наказание за езду в пьяном виде в России могут ужесточить, эту информацию подтвердили РИА Новости в МВД. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T03:10
2021-03-25T03:10
2021-03-25T03:27
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Наказание за езду в пьяном виде в России могут ужесточить, эту информацию подтвердили РИА Новости в МВД.О планах ужесточения наказания за повторное вождение в пьяном виде ранее писала газета "Коммерсант".Максимальная санкция статьи будет предусматривать лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.Кроме того, лиц, совершивших такое преступление, предлагается штрафовать на сумму в размере 300-500 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от двух до трех лет. Правонарушителям также предлагается запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.Одним из возможных наказаний для водителей-пьяниц также являются исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет, либо принудительные работы до трех лет с аналогичными ограничениями.Законопроект внесли в правительство в январе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Наказание за езду в пьяном виде в России
могут ужесточить, эту информацию подтвердили РИА Новости в МВД.
О планах ужесточения наказания за повторное вождение в пьяном виде ранее писала газета "Коммерсант"
.
"Законопроектом предлагается статью 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) дополнить частью второй, закрепляющей повышенные меры ответственности за управление в состоянии опьянения автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
Максимальная санкция статьи будет предусматривать лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.
Кроме того, лиц, совершивших такое преступление, предлагается штрафовать на сумму в размере 300-500 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от двух до трех лет. Правонарушителям также предлагается запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.
Одним из возможных наказаний для водителей-пьяниц также являются исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет, либо принудительные работы до трех лет с аналогичными ограничениями.
Законопроект внесли в правительство в январе.