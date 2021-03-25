https://ria.ru/20210325/vozhdenie-1602739648.html

МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду

МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду

Наказание за езду в пьяном виде в России могут ужесточить, эту информацию подтвердили РИА Новости в МВД. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T03:10

2021-03-25T03:10

2021-03-25T03:27

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/75814/63/758146329_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_97977c4e82540e3b1797da12baf0ea4e.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Наказание за езду в пьяном виде в России могут ужесточить, эту информацию подтвердили РИА Новости в МВД.О планах ужесточения наказания за повторное вождение в пьяном виде ранее писала газета "Коммерсант".Максимальная санкция статьи будет предусматривать лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.Кроме того, лиц, совершивших такое преступление, предлагается штрафовать на сумму в размере 300-500 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от двух до трех лет. Правонарушителям также предлагается запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.Одним из возможных наказаний для водителей-пьяниц также являются исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет, либо принудительные работы до трех лет с аналогичными ограничениями.Законопроект внесли в правительство в январе.

https://ria.ru/20200818/1575930529.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200611/1572811375.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество