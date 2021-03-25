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Более 2,5 млн анализов воды в системе водоснабжения провели в 2020 году
Более 2,5 млн анализов воды в системе водоснабжения провели в 2020 году
Более 2,5 миллиона анализов воды в системе водоснабжения Москвы провели в 2020 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-25T14:21
2021-03-29T12:56
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 2,5 миллиона анализов воды в системе водоснабжения Москвы провели в 2020 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Следит за состоянием воды в системе централизованного водоснабжения столицы Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал". За 12 месяцев специалисты выполнили более 2,5 миллиона анализов по 120 физико-химическим, 12 микробиологическим и четырем гидробиологическим показателям. Для этого было отобрано более 890 тысяч проб", - говорится в сообщении.Отмечается, что кроме лабораторных исследований, контролировать качество воды помогают около 500 автоматических анализаторов. Приборы установлены на территориях водосбора, на точках контроля этапов очистки воды на станциях водоподготовки, на выходе со станций водоподготовки и в городской распределительной сети.
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москва, мосводоканал

Более 2,5 млн анализов воды в системе водоснабжения провели в 2020 году

14:21 25.03.2021 (обновлено: 12:56 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦентр контроля качества воды Мосводоканала
Центр контроля качества воды Мосводоканала - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 2,5 миллиона анализов воды в системе водоснабжения Москвы провели в 2020 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Следит за состоянием воды в системе централизованного водоснабжения столицы Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал". За 12 месяцев специалисты выполнили более 2,5 миллиона анализов по 120 физико-химическим, 12 микробиологическим и четырем гидробиологическим показателям. Для этого было отобрано более 890 тысяч проб", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что кроме лабораторных исследований, контролировать качество воды помогают около 500 автоматических анализаторов. Приборы установлены на территориях водосбора, на точках контроля этапов очистки воды на станциях водоподготовки, на выходе со станций водоподготовки и в городской распределительной сети.
"Они в непрерывном режиме отслеживают изменения показателей мутности, цветности, химического состава, электропроводности, температуры. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему – это позволяет специалистам оперативно корректировать технологические режимы очистки воды", - добавляется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводоканал
 
 
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