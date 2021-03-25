https://ria.ru/20210325/vodosnabzhenie-1603280746.html

Более 2,5 млн анализов воды в системе водоснабжения провели в 2020 году

Более 2,5 млн анализов воды в системе водоснабжения провели в 2020 году

Более 2,5 миллиона анализов воды в системе водоснабжения Москвы провели в 2020 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-25T14:21

2021-03-25T14:21

2021-03-29T12:56

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москва

мосводоканал

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 2,5 миллиона анализов воды в системе водоснабжения Москвы провели в 2020 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Следит за состоянием воды в системе централизованного водоснабжения столицы Центр контроля качества воды АО "Мосводоканал". За 12 месяцев специалисты выполнили более 2,5 миллиона анализов по 120 физико-химическим, 12 микробиологическим и четырем гидробиологическим показателям. Для этого было отобрано более 890 тысяч проб", - говорится в сообщении.Отмечается, что кроме лабораторных исследований, контролировать качество воды помогают около 500 автоматических анализаторов. Приборы установлены на территориях водосбора, на точках контроля этапов очистки воды на станциях водоподготовки, на выходе со станций водоподготовки и в городской распределительной сети.

https://realty.ria.ru/20210325/moek-1602797296.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мосводоканал