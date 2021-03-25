https://ria.ru/20210325/vaktsinatsiya-1602883290.html

Байден поставил новую цель по вакцинации в США

Байден поставил новую цель по вакцинации в США

Президент США Джо Байден заявил, что поставил новую цель по вакцинации населения США от коронавируса - 200 миллионов доз за 100 дней президентства. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T20:31

2021-03-25T20:31

2021-03-25T20:38

распространение коронавируса

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поставил новую цель по вакцинации населения США от коронавируса - 200 миллионов доз за 100 дней президентства."Сегодня я ставлю вторую цель – к моим 100 дням президентства введем 200 миллионов доз", - сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.Байден также заявил, что рассчитывает, что большинство школ в той или иной форме откроются к 100 дням его президентства - к концу апреля.

сша

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