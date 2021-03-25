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Байден поставил новую цель по вакцинации в США
Байден поставил новую цель по вакцинации в США
Президент США Джо Байден заявил, что поставил новую цель по вакцинации населения США от коронавируса - 200 миллионов доз за 100 дней президентства. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T20:31
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джо байден
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поставил новую цель по вакцинации населения США от коронавируса - 200 миллионов доз за 100 дней президентства."Сегодня я ставлю вторую цель – к моим 100 дням президентства введем 200 миллионов доз", - сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.Байден также заявил, что рассчитывает, что большинство школ в той или иной форме откроются к 100 дням его президентства - к концу апреля.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире

Байден поставил новую цель по вакцинации в США

20:31 25.03.2021 (обновлено: 20:38 25.03.2021)
 
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден перед началом первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден перед началом первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© REUTERS / Leah Millis
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поставил новую цель по вакцинации населения США от коронавируса - 200 миллионов доз за 100 дней президентства.
"Сегодня я ставлю вторую цель – к моим 100 дням президентства введем 200 миллионов доз", - сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.
Байден также заявил, что рассчитывает, что большинство школ в той или иной форме откроются к 100 дням его президентства - к концу апреля.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДжо БайденСШАВ мире
 
 
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