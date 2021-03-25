https://ria.ru/20210325/vaktsinatsiya-1602883290.html
Байден поставил новую цель по вакцинации в США
Байден поставил новую цель по вакцинации в США
Президент США Джо Байден заявил, что поставил новую цель по вакцинации населения США от коронавируса - 200 миллионов доз за 100 дней президентства. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T20:31
2021-03-25T20:31
2021-03-25T20:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602883839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bdfe6a7b2afa53c96bebce8ea917a3c7.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поставил новую цель по вакцинации населения США от коронавируса - 200 миллионов доз за 100 дней президентства."Сегодня я ставлю вторую цель – к моим 100 дням президентства введем 200 миллионов доз", - сказал Байден на своей первой публичной пресс-конференции.Байден также заявил, что рассчитывает, что большинство школ в той или иной форме откроются к 100 дням его президентства - к концу апреля.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602883839_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64956f48d860f93596eaf83e070eb49e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире