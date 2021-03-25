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Мэр Собянин: в Москве от коронавируса привились около миллиона человек
Мэр Собянин: в Москве от коронавируса привились около миллиона человек
Около миллиона человек привито от COVID в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:50
2021-03-25T17:34
распространение коронавируса
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Около миллиона человек привито от COVID в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Он также призвал москвичей не откладывать вакцинацию, иначе, по его словам, повышаются риски.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С января президент&nbsp;Владимир Путин&nbsp;поручил начать массовую вакцинацию.В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Второй препарат создали в&nbsp;Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на основе пептидных антигенов, назвали его "ЭпиВакКорона". Третьей зарегистрировали цельновирионную вакцину "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.&nbsp;
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Мэр Собянин: в Москве от коронавируса привились около миллиона человек

16:50 25.03.2021 (обновлено: 17:34 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудница центра госуслуг "Мои документы" возле пункта вакцинации от COVID-19
Сотрудница центра госуслуг Мои документы возле пункта вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Около миллиона человек привито от COVID в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы видим, что это абсолютно безопасная и хорошей эффективности вакцина. Никаких проблем", - сказал он в эфире "России 24".
Он также призвал москвичей не откладывать вакцинацию, иначе, по его словам, повышаются риски.
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С января президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию.
В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.
Второй препарат создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на основе пептидных антигенов, назвали его "ЭпиВакКорона". Третьей зарегистрировали цельновирионную вакцину "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. 
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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