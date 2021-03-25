https://ria.ru/20210325/vaktsinatsiya-1602836557.html

Собянин объяснил, почему нельзя откладывать вакцинацию

Собянин объяснил, почему нельзя откладывать вакцинацию

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию от коронавируса, иначе, по его словам, увеличиваются риски. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:47

2021-03-25T16:47

2021-03-25T16:47

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

вакцинация

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию от коронавируса, иначе, по его словам, увеличиваются риски."Нельзя рисковать своим здоровьем. Мы можем, конечно, откладывать вакцинацию на более поздний срок, но откладывая день за днем, мы день за днем себя подвергаем огромному риску, просто огромному риску", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, есть всего два варианта дальнейшего развития событий."Либо мы вакцинируемся, либо мы переболеем, третьего практически не надо. Надо оценивать страхи перед вакциной и реальный риск заболеть и провести в больнице в тяжелой форме с непонятными еще тяжелыми последствиями", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20210325/poezdki-1602826131.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, вакцинация, общество