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https://ria.ru/20210325/vaktsinatsiya-1602836557.html
Собянин объяснил, почему нельзя откладывать вакцинацию
Собянин объяснил, почему нельзя откладывать вакцинацию
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию от коронавируса, иначе, по его словам, увеличиваются риски. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:47
2021-03-25T16:47
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
вакцинация
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию от коронавируса, иначе, по его словам, увеличиваются риски."Нельзя рисковать своим здоровьем. Мы можем, конечно, откладывать вакцинацию на более поздний срок, но откладывая день за днем, мы день за днем себя подвергаем огромному риску, просто огромному риску", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, есть всего два варианта дальнейшего развития событий."Либо мы вакцинируемся, либо мы переболеем, третьего практически не надо. Надо оценивать страхи перед вакциной и реальный риск заболеть и провести в больнице в тяжелой форме с непонятными еще тяжелыми последствиями", - сказал Собянин.
https://ria.ru/20210325/poezdki-1602826131.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, вакцинация, общество

Собянин объяснил, почему нельзя откладывать вакцинацию

16:47 25.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПамятки участника вакцинации в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Памятки участника вакцинации в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию от коронавируса, иначе, по его словам, увеличиваются риски.
"Нельзя рисковать своим здоровьем. Мы можем, конечно, откладывать вакцинацию на более поздний срок, но откладывая день за днем, мы день за днем себя подвергаем огромному риску, просто огромному риску", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
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По его словам, есть всего два варианта дальнейшего развития событий.
"Либо мы вакцинируемся, либо мы переболеем, третьего практически не надо. Надо оценивать страхи перед вакциной и реальный риск заболеть и провести в больнице в тяжелой форме с непонятными еще тяжелыми последствиями", - сказал Собянин.
 
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