https://ria.ru/20210325/vaktsina-1602891319.html

В Турции заявили о начале переговоров о закупке вакцины "Спутник V"

В Турции заявили о начале переговоров о закупке вакцины "Спутник V"

Турция начала предварительные переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T21:50

2021-03-25T21:50

2021-03-25T23:40

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

турция

в мире

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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Турция начала предварительные переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа."Мы начали предварительные переговоры о поставке "Спутник V". После завершения испытаний, когда будет выяснено, что вакцина пригодна к применению, она может быть закуплена для массового использования", - сказал Коджа журналистам.По его словам, к концу мая в Турцию поступит в общей сложности 100 миллионов доз вакцин. Речь идет в первую очередь о китайской вакцине СoronaVac, которая используется в Турции с января, а также вакцине Pfizer/BioNTech, - объем поставок которой к настоящему времени составил 1,4 миллиона доз, а к апрелю ожидается, что эта цифра достигнет 4,5 миллиона. Помимо этого, заключена дополнительная опционная сделка на поставку еще 30 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech."Сегодня Турция приступила к первой фазе испытаний собственной вакцины с вирусоподобными частицами - одного из самых инновационных кандидатов на вакцину в мире. Еще одна турецкая вакцина, разработанный университетом Эрджиес, вступит в третью фазу испытаний к концу апреля", - сказал министр.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.

https://ria.ru/20210324/vaktsiny-1602694529.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210313/vaktsina-1601065708.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире