В Турции заявили о начале переговоров о закупке вакцины "Спутник V"
21:50 25.03.2021 (обновлено: 23:40 25.03.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Турция начала предварительные переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
"Мы начали предварительные переговоры о поставке "Спутник V". После завершения испытаний, когда будет выяснено, что вакцина пригодна к применению, она может быть закуплена для массового использования", - сказал Коджа журналистам.
По его словам, к концу мая в Турцию поступит в общей сложности 100 миллионов доз вакцин. Речь идет в первую очередь о китайской вакцине СoronaVac, которая используется в Турции с января, а также вакцине Pfizer/BioNTech, - объем поставок которой к настоящему времени составил 1,4 миллиона доз, а к апрелю ожидается, что эта цифра достигнет 4,5 миллиона. Помимо этого, заключена дополнительная опционная сделка на поставку еще 30 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech.
"Сегодня Турция приступила к первой фазе испытаний собственной вакцины с вирусоподобными частицами - одного из самых инновационных кандидатов на вакцину в мире. Еще одна турецкая вакцина, разработанный университетом Эрджиес, вступит в третью фазу испытаний к концу апреля", - сказал министр.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.