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https://ria.ru/20210325/vaktsina-1602891319.html
В Турции заявили о начале переговоров о закупке вакцины "Спутник V"
В Турции заявили о начале переговоров о закупке вакцины "Спутник V"
Турция начала предварительные переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T21:50
2021-03-25T23:40
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
турция
в мире
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Турция начала предварительные переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа."Мы начали предварительные переговоры о поставке "Спутник V". После завершения испытаний, когда будет выяснено, что вакцина пригодна к применению, она может быть закуплена для массового использования", - сказал Коджа журналистам.По его словам, к концу мая в Турцию поступит в общей сложности 100 миллионов доз вакцин. Речь идет в первую очередь о китайской вакцине СoronaVac, которая используется в Турции с января, а также вакцине Pfizer/BioNTech, - объем поставок которой к настоящему времени составил 1,4 миллиона доз, а к апрелю ожидается, что эта цифра достигнет 4,5 миллиона. Помимо этого, заключена дополнительная опционная сделка на поставку еще 30 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech."Сегодня Турция приступила к первой фазе испытаний собственной вакцины с вирусоподобными частицами - одного из самых инновационных кандидатов на вакцину в мире. Еще одна турецкая вакцина, разработанный университетом Эрджиес, вступит в третью фазу испытаний к концу апреля", - сказал министр.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.
https://ria.ru/20210324/vaktsiny-1602694529.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210313/vaktsina-1601065708.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире

В Турции заявили о начале переговоров о закупке вакцины "Спутник V"

21:50 25.03.2021 (обновлено: 23:40 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Турция начала предварительные переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
"Мы начали предварительные переговоры о поставке "Спутник V". После завершения испытаний, когда будет выяснено, что вакцина пригодна к применению, она может быть закуплена для массового использования", - сказал Коджа журналистам.
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По его словам, к концу мая в Турцию поступит в общей сложности 100 миллионов доз вакцин. Речь идет в первую очередь о китайской вакцине СoronaVac, которая используется в Турции с января, а также вакцине Pfizer/BioNTech, - объем поставок которой к настоящему времени составил 1,4 миллиона доз, а к апрелю ожидается, что эта цифра достигнет 4,5 миллиона. Помимо этого, заключена дополнительная опционная сделка на поставку еще 30 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech.
"Сегодня Турция приступила к первой фазе испытаний собственной вакцины с вирусоподобными частицами - одного из самых инновационных кандидатов на вакцину в мире. Еще одна турецкая вакцина, разработанный университетом Эрджиес, вступит в третью фазу испытаний к концу апреля", - сказал министр.
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Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыТурцияВ мире
 
 
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