https://ria.ru/20210325/vaktsina-1602775531.html

Разработчики вакцины "КовиВак" получили награды Минобрнауки

Разработчики вакцины "КовиВак" получили награды Минобрнауки

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вручил ведомственные награды сотрудникам Центра имени Чумакова, участвовавшим в разработке и производстве РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:46

2021-03-25T11:46

2021-03-25T12:42

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

денис мантуров

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вручил ведомственные награды сотрудникам Центра имени Чумакова, участвовавшим в разработке и производстве третьей российской вакцины от коронавируса."Мне особенно приятно сегодня вручить награды большой части коллектива Центра имени Чумакова и поздравить их с замечательным результатом. И я бы хотел сказать вам всем огромное спасибо. Спасибо за ваш самоотверженный труд, за вашу слаженную работу", - сказал Фальков.По его словам, часть сотрудников Центра имени Чумакова также будет представлена и к государственным наградам.

https://ria.ru/20210325/kovivak-1602773076.html

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2021

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валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), денис мантуров, общество