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В Белоруссии начали выпускать вакцину "Спутник V"
В Белоруссии начали выпускать вакцину "Спутник V"
Промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V" начался в Белоруссии на базе республиканского предприятия "Белмедпрепараты", сообщила в... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:26
2021-03-25T12:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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белоруссия
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V" начался в Белоруссии на базе республиканского предприятия "Белмедпрепараты", сообщила в четверг пресс-служба белорусского минздрава.Ранее в республике приступили к реализации проекта по локализации производства вакцины "Спутник V". Планировалось, что Минск запустит промышленное производство этого препарата 30-31 марта."В Беларуси на РУП "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.Отмечается, что розлив первых промышленных серий вакцины "Спутник V" ведется из полупродукта российской компании АО "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". В минздраве при этом обратили внимание, что все необходимые подготовительные работы выполнены.Пресс-служба также приводит слова гендиректора "Белмедпрепаратов" Сергея Беляева, который, в частности, отметил, что "данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества". Беляев также уточнил, что объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".По официальным данным на среду, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Белоруссии составило 313 852, умерли 2184 пациента.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, белоруссия, в мире

В Белоруссии начали выпускать вакцину "Спутник V"

11:26 25.03.2021 (обновлено: 12:23 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛиния розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске
Линия розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии Вектор-БиАльгам в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V" начался в Белоруссии на базе республиканского предприятия "Белмедпрепараты", сообщила в четверг пресс-служба белорусского минздрава.
Ранее в республике приступили к реализации проекта по локализации производства вакцины "Спутник V". Планировалось, что Минск запустит промышленное производство этого препарата 30-31 марта.
"В Беларуси на РУП "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
Отмечается, что розлив первых промышленных серий вакцины "Спутник V" ведется из полупродукта российской компании АО "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". В минздраве при этом обратили внимание, что все необходимые подготовительные работы выполнены.
Пресс-служба также приводит слова гендиректора "Белмедпрепаратов" Сергея Беляева, который, в частности, отметил, что "данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества". Беляев также уточнил, что объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно.
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 15:12Распространение коронавируса
Вакцина "Спутник V" стала самой узнаваемой в мире, показало исследование
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".
По официальным данным на среду, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Белоруссии составило 313 852, умерли 2184 пациента.
 
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