https://ria.ru/20210325/vaktsina-1602771332.html

В Белоруссии начали выпускать вакцину "Спутник V"

В Белоруссии начали выпускать вакцину "Спутник V"

Промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V" начался в Белоруссии на базе республиканского предприятия "Белмедпрепараты", сообщила в... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:26

2021-03-25T11:26

2021-03-25T12:23

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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V" начался в Белоруссии на базе республиканского предприятия "Белмедпрепараты", сообщила в четверг пресс-служба белорусского минздрава.Ранее в республике приступили к реализации проекта по локализации производства вакцины "Спутник V". Планировалось, что Минск запустит промышленное производство этого препарата 30-31 марта."В Беларуси на РУП "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.Отмечается, что розлив первых промышленных серий вакцины "Спутник V" ведется из полупродукта российской компании АО "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". В минздраве при этом обратили внимание, что все необходимые подготовительные работы выполнены.Пресс-служба также приводит слова гендиректора "Белмедпрепаратов" Сергея Беляева, который, в частности, отметил, что "данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества". Беляев также уточнил, что объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".По официальным данным на среду, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Белоруссии составило 313 852, умерли 2184 пациента.

https://ria.ru/20210324/sputnik-1602650660.html

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