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Жителя Владимирской области обвинили в убийстве женщины из-за собаки
Жителя Владимирской области обвинили в убийстве женщины из-за собаки
Жителю Киржача (Владимирская область) предъявлено обвинение в убийстве знакомой, преступление он совершил на фоне ссоры из-за приведенной с улицы домой собаки,... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:55
2021-03-25T11:55
россия
киржач
владимирская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Жителю Киржача (Владимирская область) предъявлено обвинение в убийстве знакомой, преступление он совершил на фоне ссоры из-за приведенной с улицы домой собаки, сообщило СУСК по региону.По версии следствия, около 5.00 19 марта мужчина поругался со своей 32-летней знакомой, "поскольку он пытался выгнать из квартиры собаку, которую она подобрала на улице". Он нанес женщине, "которая в это время прикрывала животное", не менее 14 ударов ножом в область спины, лица и шеи, от которых она скончалась на месте происшествия."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Киржача... Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - значится в сообщенииВ отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20210316/sobaka-1601422291.html
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россия, киржач, владимирская область, происшествия

Жителя Владимирской области обвинили в убийстве женщины из-за собаки

11:55 25.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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РЯЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Жителю Киржача (Владимирская область) предъявлено обвинение в убийстве знакомой, преступление он совершил на фоне ссоры из-за приведенной с улицы домой собаки, сообщило СУСК по региону.
По версии следствия, около 5.00 19 марта мужчина поругался со своей 32-летней знакомой, "поскольку он пытался выгнать из квартиры собаку, которую она подобрала на улице". Он нанес женщине, "которая в это время прикрывала животное", не менее 14 ударов ножом в область спины, лица и шеи, от которых она скончалась на месте происшествия.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Киржача... Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - значится в сообщении
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 09:48
Жителя Ленинградской области задержали за стрельбу по собаке
 
РоссияКиржачВладимирская областьПроисшествия
 
 
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