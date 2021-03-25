https://ria.ru/20210325/ubiystvo-1602755260.html

Подозреваемый в убийстве школьницы в Удмуртии признал вину

Подозреваемый в убийстве школьницы в Удмуртии признал вину

Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы в Удмуртии арестован, он признал вину, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T09:54

2021-03-25T09:54

2021-03-25T09:54

следственный комитет россии (ск рф)

сарапул

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы в Удмуртии арестован, он признал вину, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что удмуртские правоохранители задержали 27-летнего жителя Сарапула, подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы."Обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство малолетнего", предъявлено ранее судимому 27-летнему знакомому матери погибшей девочки... Мужчина признал свою вину в совершении преступления. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках расследования дела принимаются все необходимые меры к установлению обстоятельств преступления.

https://ria.ru/20210323/ubiystvo-1602467298.html

сарапул

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), сарапул, происшествия