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Решетников объяснил, почему нужно продлить соглашения по сахару и маслу

Решетников объяснил, почему нужно продлить соглашения по сахару и маслу

Решение о продлении соглашений по стабилизации цен на сахар и масло необходимо из-за рисков существенного скачка стоимости этих товаров после выхода из... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:06

2021-03-25T14:06

2021-03-25T14:06

россия

максим решетников

экономика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Решение о продлении соглашений по стабилизации цен на сахар и масло необходимо из-за рисков существенного скачка стоимости этих товаров после выхода из договоренностей, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников."Изначально мы понимали, что решение будем принимать в конце марта и что риски существуют. К сожалению, часть этих рисков реализовалась. Действительно, изначально наше желание было, всех ведомств, конечно, выйти из системы соглашений, выйти из системы административного регулирования, и мы все к этому стремились. Но последние две недели мы увидели риски существенного скачка цен в случае выхода из соглашений, и поняли, что необходимы дополнительные меры", - сказал Решетников на брифинге в четверг.Он также подчеркнул, что принято не просто решение о продлении соглашений, но и по субсидиям производителям сахара, а также бутилированного масла.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие сейчас до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.

россия

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россия, максим решетников, экономика