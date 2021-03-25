https://ria.ru/20210325/trudoustroystvo-1602827547.html

Союзные депутаты: трудоустройство граждан РБ в России следует упростить

Союзные депутаты: трудоустройство граждан РБ в России следует упростить

Обеспечению равных условий трудоустройства граждан Белоруссии и России на территории РФ будет способствовать перевод уведомлений работодателями органов МВД РФ о РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:17

2021-03-25T16:17

2021-03-25T16:17

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Обеспечению равных условий трудоустройства граждан Белоруссии и России на территории РФ будет способствовать перевод уведомлений работодателями органов МВД РФ о приеме на работу иностранца в электронный формат, считают депутаты Парламентского Собрания.Как сообщает пресс-служба союзного парламента, вопрос об упрощении процедуры уведомления о приеме на работу и об увольнении иностранных граждан, предусмотренной законом 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", рассмотрен на заседании Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту, которое прошло в четверг в Витебске."Депутаты отметили, что в настоящее время работодатели осуществляют данную процедуру преимущественно очно, либо через представителя путем предоставления документов в территориальный орган МВД РФ. Отправка уведомления по почте используется работодателями нечасто, поскольку не исключает возможность отказа в принятии уведомления по причине ошибок, что может привести к пропуску установленного срока и наложению больших штрафов на работодателя. В отдельных случаях такая процедура препятствовала приему на работу граждан Беларуси на территории России", – поясняется в сообщении.В целях обеспечения равных условий для приема на работу граждан Белоруссии и России депутаты приняли решение рекомендовать Минцифры РФ принять меры для создания возможности оказания услуги по приему соответствующего уведомления в электронной форме через портал госуслуг.

https://ria.ru/20210325/unifikatsiya-1602826557.html

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россия, белоруссия