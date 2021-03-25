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Вышел трейлер фэнтези-сериала HBO "Невероятные"
Вышел трейлер фэнтези-сериала HBO "Невероятные"
На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер нового фэнтези-сериала "Невероятные" ("The Nevers"), созданного при участии Джосса Уидона ("Лига... РИА Новости, 25.03.2021
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер нового фэнтези-сериала "Невероятные" ("The Nevers"), созданного при участии Джосса Уидона ("Лига справедливости", "Мстители"). Действие разворачивается в Викторианскую эпоху в Лондоне. В центре событий оказываются женщины, которые таинственным образом обретают разные сверхспособности. Узнав об этом, в обществе начинают осуждать их. И хотя остальные детали сюжета держатся в секрете, ожидается, что поведение главных героинь будет как-то связано с благополучием всего человечества. Главные роли в сериале исполнили Лора Доннелли, Бен Чаплин, Рошелл Нейл, Вайола Преттеджон и другие.Премьера шоу ожидается на платформе HBO Max 11 апреля.
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лондон, кино и сериалы, новости культуры, hbo

Вышел трейлер фэнтези-сериала HBO "Невероятные"

01:38 25.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер нового фэнтези-сериала "Невероятные" ("The Nevers"), созданного при участии Джосса Уидона ("Лига справедливости", "Мстители").
Действие разворачивается в Викторианскую эпоху в Лондоне. В центре событий оказываются женщины, которые таинственным образом обретают разные сверхспособности. Узнав об этом, в обществе начинают осуждать их.
И хотя остальные детали сюжета держатся в секрете, ожидается, что поведение главных героинь будет как-то связано с благополучием всего человечества.
Главные роли в сериале исполнили Лора Доннелли, Бен Чаплин, Рошелл Нейл, Вайола Преттеджон и другие.
Премьера шоу ожидается на платформе HBO Max 11 апреля.
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