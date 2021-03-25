https://ria.ru/20210325/thenevers-1602626583.html

Вышел трейлер фэнтези-сериала HBO "Невероятные"

Вышел трейлер фэнтези-сериала HBO "Невероятные"

На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер нового фэнтези-сериала "Невероятные" ("The Nevers"), созданного при участии Джосса Уидона ("Лига... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T01:38

2021-03-25T01:38

2021-03-25T01:38

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер нового фэнтези-сериала "Невероятные" ("The Nevers"), созданного при участии Джосса Уидона ("Лига справедливости", "Мстители"). Действие разворачивается в Викторианскую эпоху в Лондоне. В центре событий оказываются женщины, которые таинственным образом обретают разные сверхспособности. Узнав об этом, в обществе начинают осуждать их. И хотя остальные детали сюжета держатся в секрете, ожидается, что поведение главных героинь будет как-то связано с благополучием всего человечества. Главные роли в сериале исполнили Лора Доннелли, Бен Чаплин, Рошелл Нейл, Вайола Преттеджон и другие.Премьера шоу ожидается на платформе HBO Max 11 апреля.

https://ria.ru/20210303/dota-1599562361.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лондон, кино и сериалы, новости культуры, hbo