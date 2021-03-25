https://ria.ru/20210325/thenevers-1602626583.html
Вышел трейлер фэнтези-сериала HBO "Невероятные"
Вышел трейлер фэнтези-сериала HBO "Невероятные"
На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер нового фэнтези-сериала "Невероятные" ("The Nevers"), созданного при участии Джосса Уидона ("Лига... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T01:38
2021-03-25T01:38
2021-03-25T01:38
лондон
культура
кино и сериалы
новости культуры
hbo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602622324_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_546bab24dc864526f65e3b190456926a.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер нового фэнтези-сериала "Невероятные" ("The Nevers"), созданного при участии Джосса Уидона ("Лига справедливости", "Мстители"). Действие разворачивается в Викторианскую эпоху в Лондоне. В центре событий оказываются женщины, которые таинственным образом обретают разные сверхспособности. Узнав об этом, в обществе начинают осуждать их. И хотя остальные детали сюжета держатся в секрете, ожидается, что поведение главных героинь будет как-то связано с благополучием всего человечества. Главные роли в сериале исполнили Лора Доннелли, Бен Чаплин, Рошелл Нейл, Вайола Преттеджон и другие.Премьера шоу ожидается на платформе HBO Max 11 апреля.
https://ria.ru/20210303/dota-1599562361.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602622324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc3bbdb5a665c7723d403758c26f5f20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, кино и сериалы, новости культуры, hbo
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер нового фэнтези-сериала "Невероятные" ("The Nevers"), созданного при участии Джосса Уидона ("Лига справедливости", "Мстители").
Действие разворачивается в Викторианскую эпоху в Лондоне. В центре событий оказываются женщины, которые таинственным образом обретают разные сверхспособности. Узнав об этом, в обществе начинают осуждать их.
И хотя остальные детали сюжета держатся в секрете, ожидается, что поведение главных героинь будет как-то связано с благополучием всего человечества.
Главные роли в сериале исполнили Лора Доннелли, Бен Чаплин, Рошелл Нейл, Вайола Преттеджон и другие.
Премьера шоу ожидается на платформе HBO Max 11 апреля.