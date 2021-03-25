https://ria.ru/20210325/taldom-1602798485.html
Маму найденных в Талдоме девочек ограничат в правах, заявил источник
Маму найденных в Талдоме девочек ограничат в правах, заявил источник
Маму девочек, найденных в частном доме в Талдоме полицией, скорее всего ограничат в правах, решение будет принимать суд, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:32
2021-03-25T13:32
2021-03-25T20:24
ольга ярославская
ксения мишонова
анна кузнецова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
талдом
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Маму девочек, найденных в частном доме в Талдоме полицией, скорее всего ограничат в правах, решение будет принимать суд, сообщил РИА Новости информированный источник."Такое решение принимает суд, но скорее всего мама будет ограничена в правах", - сказал собеседник агентства.Девочек, найденных в частном доме в Талдоме полицией, перевезут в Москву, когда будет возможность, в зависимости от состояния здоровья их поместят в больницу или учреждение соцзащиты, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская."Пока у девочек будут продолжаться различные медицинские процедуры, параллельно идет расследование прокуратуры. Когда это станет возможно, дети будут доставлены в Москву. В зависимости от состояния здоровья или в медучреждение, или в учреждение соцзащиты. Когда это произойдет, будет зависеть тоже от решения медиков. Сейчас идет розыск родственников. Если родственники найдутся и у них будет желание забрать девочек, конечно, то будет решаться вопрос о родственной опеке - это лучший вариант, который может быть", - сказала Ярославская.В среду уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская посетили девочек в больнице в Талдоме. Ранее полицейские в Московской области, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что мать девочки еще в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее, старшая девочка жила с ней в Москве. У малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. СК сообщил, что матери в том доме не было, но она уже найдена. Старшая сестра девочки тоже в больнице.В среду уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская посетили девочек в больнице в Талдоме.Как позднее сообщила РИА Новости Ярославская, девочки пока остаются в больнице, когда появится возможность, их перевезут в Москву в больницу или учреждение соцзащиты, в зависимости от состояния здоровья. По ее словам, если будут найдены родственники девочек, будет решаться вопрос о родственной опеке.
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ольга ярославская, ксения мишонова, анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), москва, талдом, происшествия
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Маму девочек, найденных в частном доме в Талдоме полицией, скорее всего ограничат в правах, решение будет принимать суд, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Такое решение принимает суд, но скорее всего мама будет ограничена в правах", - сказал собеседник агентства.
Девочек, найденных в частном доме в Талдоме полицией, перевезут в Москву, когда будет возможность, в зависимости от состояния здоровья их поместят в больницу или учреждение соцзащиты, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Пока у девочек будут продолжаться различные медицинские процедуры, параллельно идет расследование прокуратуры. Когда это станет возможно, дети будут доставлены в Москву. В зависимости от состояния здоровья или в медучреждение, или в учреждение соцзащиты. Когда это произойдет, будет зависеть тоже от решения медиков. Сейчас идет розыск родственников. Если родственники найдутся и у них будет желание забрать девочек, конечно, то будет решаться вопрос о родственной опеке - это лучший вариант, который может быть", - сказала Ярославская.
В среду уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова
и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская посетили девочек в больнице в Талдоме.
Ранее полицейские в Московской области, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что мать девочки еще в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее, старшая девочка жила с ней в Москве
. У малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. СК
сообщил, что матери в том доме не было, но она уже найдена. Старшая сестра девочки тоже в больнице.
В среду уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская посетили девочек в больнице в Талдоме
.
Как позднее сообщила РИА Новости Ярославская, девочки пока остаются в больнице, когда появится возможность, их перевезут в Москву в больницу или учреждение соцзащиты, в зависимости от состояния здоровья. По ее словам, если будут найдены родственники девочек, будет решаться вопрос о родственной опеке.