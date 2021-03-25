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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210325/stroitelstvo-1602851518.html
Рязанская область продолжит строительство спортивных объектов
Рязанская область продолжит строительство спортивных объектов
Рязанская область продолжит реализацию национальных проектов и строительство новых спортивных объектов на всей территории региона, заявил в четверг губернатор... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T17:52
2021-03-25T17:52
рязанская область
николай любимов
рязань
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Рязанская область продолжит реализацию национальных проектов и строительство новых спортивных объектов на всей территории региона, заявил в четверг губернатор Николай Любимов на открытии крытого ледового катка на улице Шевченко.Комплекс был возведен в рамках реализации национального проекта "Демография". Стоимость строительства объекта составила около 270 миллионов рублей. Материальная база спортивного учреждения включает в себя ледовую арену с трибунами на 200 мест, тренажерный зал, помещение для занятий фитнесом.По данным областного правительства, на базе ледового катка организована работа спортивной школы "Айсберг", которая будет заниматься подготовкой спортивного резерва для сборных команд Рязанской области и России по хоккею и фигурному катанию. Сейчас идет процесс формирования групп, численность занимающихся в спортивной школе составит более 200 человек. Для простых посетителей будут организованы и сеансы оздоровительного катания.По словам губернатора, новый спортивный объект и его ледовая арена соответствуют самым современным стандартам."Здесь созданы все необходимые условия для профессиональной подготовки наших спортсменов. Замечательно, что в "Айсберг" для занятий спортом могут приходить и все заинтересованные рязанцы. Безусловно, у нас есть потребность в физкультурно-оздоровительных комплексах со льдом во многих муниципальных образованиях. Мы продолжим реализацию национальных проектов и строительство таких спортивных объектов как в Рязани, так и в районах области", - сказал Любимов.Глава региона пообщался с членами молодежного хоккейного клуба "Рязань-ВДВ", проводившими тренировку на новой ледовой арене. Губернатор пообещал, что правительство области продолжит оказывать поддержку развитию спорта в регионе.
https://ria.ru/20210324/ryazan-1602642229.html
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николай любимов, рязань, рязанская область, общество

Рязанская область продолжит строительство спортивных объектов

17:52 25.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Рязанская область продолжит реализацию национальных проектов и строительство новых спортивных объектов на всей территории региона, заявил в четверг губернатор Николай Любимов на открытии крытого ледового катка на улице Шевченко.
Комплекс был возведен в рамках реализации национального проекта "Демография". Стоимость строительства объекта составила около 270 миллионов рублей. Материальная база спортивного учреждения включает в себя ледовую арену с трибунами на 200 мест, тренажерный зал, помещение для занятий фитнесом.
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По данным областного правительства, на базе ледового катка организована работа спортивной школы "Айсберг", которая будет заниматься подготовкой спортивного резерва для сборных команд Рязанской области и России по хоккею и фигурному катанию. Сейчас идет процесс формирования групп, численность занимающихся в спортивной школе составит более 200 человек. Для простых посетителей будут организованы и сеансы оздоровительного катания.
По словам губернатора, новый спортивный объект и его ледовая арена соответствуют самым современным стандартам.
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"Здесь созданы все необходимые условия для профессиональной подготовки наших спортсменов. Замечательно, что в "Айсберг" для занятий спортом могут приходить и все заинтересованные рязанцы. Безусловно, у нас есть потребность в физкультурно-оздоровительных комплексах со льдом во многих муниципальных образованиях. Мы продолжим реализацию национальных проектов и строительство таких спортивных объектов как в Рязани, так и в районах области", - сказал Любимов.
Глава региона пообщался с членами молодежного хоккейного клуба "Рязань-ВДВ", проводившими тренировку на новой ледовой арене. Губернатор пообещал, что правительство области продолжит оказывать поддержку развитию спорта в регионе.
 
Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязаньРязанская областьОбщество
 
 
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