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Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале результаты опроса, согласно которому американцы воспринимают российскую военную мощь... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T02:10
2021-03-25T02:10
россия
алексей пушков
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале результаты опроса, согласно которому американцы воспринимают российскую военную мощь как угрозу.Согласно результатам опроса, проведенного Gallup, 44% граждан считают, что российская военная мощь представляет собой "первостепенную угрозу", 46% - "серьезную, но не первостепенную"."Американцам надо бояться не Ирана или России, это придуманные угрозы", - написал ПушковПо его мнению, основные угрозы безопасности жителей США исходят непосредственно из американского общества. В их числе парламентарий назвал, в частности, расовую ненависть, разжигающих ее активистов и "безумных" людей, владеющих огнестрельным оружием.
https://ria.ru/20210316/rossiya-1601363075.html
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россия, алексей пушков, иран, сша, в мире

Пушков рассказал, чего следует бояться американцам

02:10 25.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале результаты опроса, согласно которому американцы воспринимают российскую военную мощь как угрозу.
Согласно результатам опроса, проведенного Gallup, 44% граждан считают, что российская военная мощь представляет собой "первостепенную угрозу", 46% - "серьезную, но не первостепенную".
"Американцам надо бояться не Ирана или России, это придуманные угрозы", - написал Пушков
По его мнению, основные угрозы безопасности жителей США исходят непосредственно из американского общества. В их числе парламентарий назвал, в частности, расовую ненависть, разжигающих ее активистов и "безумных" людей, владеющих огнестрельным оружием.
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РоссияАлексей ПушковИранСШАВ мире
 
 
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