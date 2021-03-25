https://ria.ru/20210325/strakh-1602738881.html
Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале результаты опроса, согласно которому американцы воспринимают российскую военную мощь... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T02:10
2021-03-25T02:10
2021-03-25T02:10
россия
алексей пушков
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале результаты опроса, согласно которому американцы воспринимают российскую военную мощь как угрозу.Согласно результатам опроса, проведенного Gallup, 44% граждан считают, что российская военная мощь представляет собой "первостепенную угрозу", 46% - "серьезную, но не первостепенную"."Американцам надо бояться не Ирана или России, это придуманные угрозы", - написал ПушковПо его мнению, основные угрозы безопасности жителей США исходят непосредственно из американского общества. В их числе парламентарий назвал, в частности, расовую ненависть, разжигающих ее активистов и "безумных" людей, владеющих огнестрельным оружием.
https://ria.ru/20210316/rossiya-1601363075.html
россия
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_42212e343cd317f1715413e87ac05c0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей пушков, иран, сша, в мире