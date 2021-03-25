https://ria.ru/20210325/strakh-1602738881.html

Пушков рассказал, чего следует бояться американцам

Пушков рассказал, чего следует бояться американцам

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале результаты опроса, согласно которому американцы воспринимают российскую военную мощь... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T02:10

2021-03-25T02:10

2021-03-25T02:10

россия

алексей пушков

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале результаты опроса, согласно которому американцы воспринимают российскую военную мощь как угрозу.Согласно результатам опроса, проведенного Gallup, 44% граждан считают, что российская военная мощь представляет собой "первостепенную угрозу", 46% - "серьезную, но не первостепенную"."Американцам надо бояться не Ирана или России, это придуманные угрозы", - написал ПушковПо его мнению, основные угрозы безопасности жителей США исходят непосредственно из американского общества. В их числе парламентарий назвал, в частности, расовую ненависть, разжигающих ее активистов и "безумных" людей, владеющих огнестрельным оружием.

https://ria.ru/20210316/rossiya-1601363075.html

россия

иран

сша

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россия, алексей пушков, иран, сша, в мире