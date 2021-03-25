https://ria.ru/20210325/spektakl-1602795235.html

МХАТ им. М. Горького покажет спектакль "Петр и Феврония"

МХАТ им. М. Горького покажет спектакль "Петр и Феврония"

10 и 11 апреля в МХАТ им. М. Горького одиннадцатая премьера сезона – "Петр и Феврония". Очень тонкая, очень современная и очень непростая жизненная история,... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:19

2021-03-25T13:19

2021-03-25T13:19

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/15381/64/153816417_0:142:406:370_1920x0_80_0_0_4d51b19628acf59089f3b15136ecb499.jpg

МОСКВА, 25 мар - Пресс-служба МХАТ им. М.Горького. 10 и 11 апреля в МХАТ им. М. Горького одиннадцатая премьера сезона – "Петр и Феврония". Очень тонкая, очень современная и очень непростая жизненная история, которую рассказывают актеры МХАТ и фольклорный хор "Кладец".Пьеса "Петр и Феврония" – это переложение написанной во времена Ивана Грозного писателем Ермолаем Еразмом "Повести о Петре и Февронии Муромских" – драматичной истории реальных персонажей, муромских князя и княгини. В православной традиции эта пара святых покровительствует семье и браку. Все образы "Повести" несут в себе скрытый сакральный смысл. Много глубоких метафор заключено в этом таинственном тексте. Жанр неканоничен: в христианском подвиге героев угадываются старинные муромские предания об огненном змее и о мудрой деве. А драматург включил в действо и рассказчика, и хор, поющий акафисты: когда мир был молод, любовь венчалась браком, а театр и литургия были рядом. Творческая группа аккуратно оформила житийную историю в современные рамки. Драматург Елена Исаева работала со сценической версией древней истории, художник Николай Орлов стилизовал красочные костюмы, создав некую игру между исторически точными костюмами прошлого и современной эстетикой. Теремные красочные декорации делает один из самых известных современных художников-сценографов Александр Цветной. Даже музыка спектакля сочетает в себе композиции Макса Рихтера и аутентичное живое звучание ансамбля "Кладец" с традиционными народными песнями, бережно сохраненными руководителем фольклорного хора, в прошлом солистом ансамбля им. Покровского, Дмитрием Фокиным."Петр и Феврония" - абсолютно семейный спектакль, на который могут прийти не только взрослые, но и дети. И сам спектакль создается таким, чтобы его понимали в первую очередь дети. Ребенку, считают создатели, важно как можно раньше понять, что настоящую любовь, если она случилась, нужно беречь, культивировать и ценить. История спектакля"Повесть о Петре и Февронии Муромских" Ермолая Еразма – одна из самых ярких в христианской литературе историй о том, как человек спасается праведностью. В православной традиции эта пара святых покровительствует семье и браку. В день их памяти, 8 июля, отмечается всероссийский праздник – День семьи, любви и верности. МХАТ им. М. Горького шел к этому спектаклю больше года. Инсценировку по мотивам повести XVI века написала известный драматург Елена Исаева. Летом 2019 года на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму и на фестивале "Традиция" в усадьбе Захарово (Музей-заповедник А.С. Пушкина) были показаны эскизы спектакля. В период карантина на Youtube-канале "МХАТ ГОВОРИТ!" была сделана читка пьесы. Супруги Петр и Феврония – ярчайшие личности Святой Руси, своей жизнью отразившие ее духовные ценности и идеалы. Для князя Муромского Петра женитьба на дочери простолюдина Февронии, исцелившей его от смертельной болезни, стала началом крестного пути. Не было сначала любви между супругами, но, пройдя через испытания, они "срослись" друг с другом настолько, что и после смерти никто не смог их разлучить. ___________________________________________________________Творческая группа:Автор сценической версии – Елена ИсаеваРежиссёр-постановщик – Сергей ГлазковХудожник-постановщик – Александр ЦветнойХудожник по костюмам – Николай ОрловМузыкальное оформление – Сергей ГлазковПродюсер – Кирилл МосуновПомощник режиссера – Вера КостычеваХудожественный руководитель постановки – н.а. РФ Валентин Валентинович КлементьевПри участии – детского фольклорного ансамбля "Кладец" под руководством Дмитрия ФокинаДействующие лица:Петр – Семен ШевелинФеврония – Эльвира ЦымбалРассказчик, он же Павел, он же бояре и вельможи – Михаил Кабанов, Николай КоротаевЖена, она же женщина – Елена КоробейниковаОтрок, он же змей, он же слуга, он же бояре и вельможи – Роман ТитовХор – Татьяна Шалковская, Елена КоробейниковаПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы