Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/spektakl-1602795235.html
МХАТ им. М. Горького покажет спектакль "Петр и Феврония"
МХАТ им. М. Горького покажет спектакль "Петр и Феврония"
10 и 11 апреля в МХАТ им. М. Горького одиннадцатая премьера сезона – "Петр и Феврония". Очень тонкая, очень современная и очень непростая жизненная история,... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:19
2021-03-25T13:19
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/15381/64/153816417_0:142:406:370_1920x0_80_0_0_4d51b19628acf59089f3b15136ecb499.jpg
МОСКВА, 25 мар - Пресс-служба МХАТ им. М.Горького. 10 и 11 апреля в МХАТ им. М. Горького одиннадцатая премьера сезона – "Петр и Феврония". Очень тонкая, очень современная и очень непростая жизненная история, которую рассказывают актеры МХАТ и фольклорный хор "Кладец".Пьеса "Петр и Феврония" – это переложение написанной во времена Ивана Грозного писателем Ермолаем Еразмом "Повести о Петре и Февронии Муромских" – драматичной истории реальных персонажей, муромских князя и княгини. В православной традиции эта пара святых покровительствует семье и браку. Все образы "Повести" несут в себе скрытый сакральный смысл. Много глубоких метафор заключено в этом таинственном тексте. Жанр неканоничен: в христианском подвиге героев угадываются старинные муромские предания об огненном змее и о мудрой деве. А драматург включил в действо и рассказчика, и хор, поющий акафисты: когда мир был молод, любовь венчалась браком, а театр и литургия были рядом. Творческая группа аккуратно оформила житийную историю в современные рамки. Драматург Елена Исаева работала со сценической версией древней истории, художник Николай Орлов стилизовал красочные костюмы, создав некую игру между исторически точными костюмами прошлого и современной эстетикой. Теремные красочные декорации делает один из самых известных современных художников-сценографов Александр Цветной. Даже музыка спектакля сочетает в себе композиции Макса Рихтера и аутентичное живое звучание ансамбля "Кладец" с традиционными народными песнями, бережно сохраненными руководителем фольклорного хора, в прошлом солистом ансамбля им. Покровского, Дмитрием Фокиным."Петр и Феврония" - абсолютно семейный спектакль, на который могут прийти не только взрослые, но и дети. И сам спектакль создается таким, чтобы его понимали в первую очередь дети. Ребенку, считают создатели, важно как можно раньше понять, что настоящую любовь, если она случилась, нужно беречь, культивировать и ценить. История спектакля"Повесть о Петре и Февронии Муромских" Ермолая Еразма – одна из самых ярких в христианской литературе историй о том, как человек спасается праведностью. В православной традиции эта пара святых покровительствует семье и браку. В день их памяти, 8 июля, отмечается всероссийский праздник – День семьи, любви и верности. МХАТ им. М. Горького шел к этому спектаклю больше года. Инсценировку по мотивам повести XVI века написала известный драматург Елена Исаева. Летом 2019 года на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму и на фестивале "Традиция" в усадьбе Захарово (Музей-заповедник А.С. Пушкина) были показаны эскизы спектакля. В период карантина на Youtube-канале "МХАТ ГОВОРИТ!" была сделана читка пьесы. Супруги Петр и Феврония – ярчайшие личности Святой Руси, своей жизнью отразившие ее духовные ценности и идеалы. Для князя Муромского Петра женитьба на дочери простолюдина Февронии, исцелившей его от смертельной болезни, стала началом крестного пути. Не было сначала любви между супругами, но, пройдя через испытания, они "срослись" друг с другом настолько, что и после смерти никто не смог их разлучить. ___________________________________________________________Творческая группа:Автор сценической версии – Елена ИсаеваРежиссёр-постановщик – Сергей ГлазковХудожник-постановщик – Александр ЦветнойХудожник по костюмам – Николай ОрловМузыкальное оформление – Сергей ГлазковПродюсер – Кирилл МосуновПомощник режиссера – Вера КостычеваХудожественный руководитель постановки – н.а. РФ Валентин Валентинович КлементьевПри участии – детского фольклорного ансамбля "Кладец" под руководством Дмитрия ФокинаДействующие лица:Петр – Семен ШевелинФеврония – Эльвира ЦымбалРассказчик, он же Павел, он же бояре и вельможи – Михаил Кабанов, Николай КоротаевЖена, она же женщина – Елена КоробейниковаОтрок, он же змей, он же слуга, он же бояре и вельможи – Роман ТитовХор – Татьяна Шалковская, Елена КоробейниковаПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/15381/64/153816417_0:104:406:409_1920x0_80_0_0_387ec76fccead45bd2a7948a31f3fe0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы

МХАТ им. М. Горького покажет спектакль "Петр и Феврония"

13:19 25.03.2021
 
© РИА НовостиЗдание МХАТ им. А. М .Горького на Тверском бульваре в Москве
Здание МХАТ им. А. М .Горького на Тверском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - Пресс-служба МХАТ им. М.Горького. 10 и 11 апреля в МХАТ им. М. Горького одиннадцатая премьера сезона – "Петр и Феврония". Очень тонкая, очень современная и очень непростая жизненная история, которую рассказывают актеры МХАТ и фольклорный хор "Кладец".
Пьеса "Петр и Феврония" – это переложение написанной во времена Ивана Грозного писателем Ермолаем Еразмом "Повести о Петре и Февронии Муромских" – драматичной истории реальных персонажей, муромских князя и княгини. В православной традиции эта пара святых покровительствует семье и браку. Все образы "Повести" несут в себе скрытый сакральный смысл. Много глубоких метафор заключено в этом таинственном тексте.
Жанр неканоничен: в христианском подвиге героев угадываются старинные муромские предания об огненном змее и о мудрой деве. А драматург включил в действо и рассказчика, и хор, поющий акафисты: когда мир был молод, любовь венчалась браком, а театр и литургия были рядом.
С одной стороны, это история о православных святых. Часто православие у людей, далеких от него, ассоциируется с мученичеством, страданием, печалью. Все это, конечно, имеет место, если мы рассматриваем житие. Но, с другой стороны, мы говорим не о житийной истории, положенной в основу нашего спектакля, а в первую очередь – о любви. История очень современная, и ее актуальность почувствуют зрители. Совсем несложно былинного героя, сказочного змея или средневекового рыцаря экстраполировать в нашу реальность и понять, кто и что стоит за персонажами: театр, как любое другое искусство, мы всегда пропускаем через себя. И в этом смысле наш рассказ про Петра и Февронию окажется мега актуальным, особенно в контексте того, что происходит сегодня вокруг семейный ценностей.
Эдуард Бояков
художественный руководитель МХАТ им. М. Горького
Творческая группа аккуратно оформила житийную историю в современные рамки. Драматург Елена Исаева работала со сценической версией древней истории, художник Николай Орлов стилизовал красочные костюмы, создав некую игру между исторически точными костюмами прошлого и современной эстетикой. Теремные красочные декорации делает один из самых известных современных художников-сценографов Александр Цветной. Даже музыка спектакля сочетает в себе композиции Макса Рихтера и аутентичное живое звучание ансамбля "Кладец" с традиционными народными песнями, бережно сохраненными руководителем фольклорного хора, в прошлом солистом ансамбля им. Покровского, Дмитрием Фокиным.
Дети в музее либо зевают, либо с открытым ртом слушают историю своего народа и своей страны - все зависит от экскурсовода. Так и мы, творческая группа, создаем спектакль, как хорошие экскурсоводы. Мы не только осовременили текст, но и убрали из постановки "котурны", лубок, сказочность повествования, чтобы сделать его более живым и понятным современному человеку. Мы хотим рассказать не только житийную, но и очень жизненную историю про любовь, про ценность обретения, про верность и взаимопонимание: мужчина и женщина встречаются на каком-то необъяснимом энергетическом уровне и становятся единым целым. В нашем спектакле встречаются две настоящие личности, равные по силе духа. Это история о том, как ты обретаешь человека, который дополняет тебя, каким бы ты целостным не был. Каждый мечтает о такой любви. Нет черного без белого, нет солнца без луны, нет мужа без жены.
Сергей Глазков
режиссер спектакля
"Петр и Феврония" - абсолютно семейный спектакль, на который могут прийти не только взрослые, но и дети. И сам спектакль создается таким, чтобы его понимали в первую очередь дети. Ребенку, считают создатели, важно как можно раньше понять, что настоящую любовь, если она случилась, нужно беречь, культивировать и ценить.
История спектакля
"Повесть о Петре и Февронии Муромских" Ермолая Еразма – одна из самых ярких в христианской литературе историй о том, как человек спасается праведностью. В православной традиции эта пара святых покровительствует семье и браку. В день их памяти, 8 июля, отмечается всероссийский праздник – День семьи, любви и верности. МХАТ им. М. Горького шел к этому спектаклю больше года. Инсценировку по мотивам повести XVI века написала известный драматург Елена Исаева. Летом 2019 года на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму и на фестивале "Традиция" в усадьбе Захарово (Музей-заповедник А.С. Пушкина) были показаны эскизы спектакля. В период карантина на Youtube-канале "МХАТ ГОВОРИТ!" была сделана читка пьесы.
Супруги Петр и Феврония – ярчайшие личности Святой Руси, своей жизнью отразившие ее духовные ценности и идеалы. Для князя Муромского Петра женитьба на дочери простолюдина Февронии, исцелившей его от смертельной болезни, стала началом крестного пути. Не было сначала любви между супругами, но, пройдя через испытания, они "срослись" друг с другом настолько, что и после смерти никто не смог их разлучить.
___________________________________________________________
Творческая группа:
Автор сценической версии – Елена Исаева
Режиссёр-постановщик – Сергей Глазков
Художник-постановщик – Александр Цветной
Художник по костюмам – Николай Орлов
Музыкальное оформление – Сергей Глазков
Продюсер – Кирилл Мосунов
Помощник режиссера – Вера Костычева
Художественный руководитель постановки – н.а. РФ Валентин Валентинович Клементьев
При участии – детского фольклорного ансамбля "Кладец" под руководством Дмитрия Фокина
Действующие лица:
Петр – Семен Шевелин
Феврония – Эльвира Цымбал
Рассказчик, он же Павел, он же бояре и вельможи – Михаил Кабанов, Николай Коротаев
Жена, она же женщина – Елена Коробейникова
Отрок, он же змей, он же слуга, он же бояре и вельможи – Роман Титов
Хор – Татьяна Шалковская, Елена Коробейникова
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Эксперт: банковская система РФ вернется в 90-е при отключения от SWIFT
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
Лента новостейМолния