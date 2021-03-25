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В Госдуме объяснили предложение регистрироваться в соцсетях по паспорту
В Госдуме объяснили предложение регистрироваться в соцсетях по паспорту
Первый зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин назвал предложение Роскомнадзора запрашивать паспортные данные, адрес,... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:27
2021-03-25T16:27
дмитрий вяткин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
технологии
общество
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин назвал предложение Роскомнадзора запрашивать паспортные данные, адрес, номер телефона и электронную почту вынужденной мерой для обеспечения информационной безопасности. В комментарии "Парламентской газете" депутат призвал "взвешенно" подходить к подобным вопросам, отметив при этом наобходимость разумных превентивных мер. "Анонимные пользователи, находясь в любой точке мира, могут серьезно влиять на информационное поле внутри нашей страны", — пояснил Вяткин. Он добавил, что часто в соцсетях люди совершают незаконные поступки. "Например, ложные сообщения об актах терроризма, экстремистская информация и клеветнические материалы", — уточнил парламентарий. Он добавил, что иностранные спецслужбы пытаются через интернет "влиять на наши внутренние дела, на умы, настроения и информационную повестку", и подчеркнул, что взятие Сети под контроль неизбежно для любого государства. "А те страны и общества, которые пренебрегают мерами безопасности, будут очень и очень уязвимы", — предостерег Вяткин. Во вторник на портале проектов нормативных правовых актов опубликовали проект приказа Роскомнадзора, согласно которому интернет-площадки должны получать дополнительное согласие от пользователей на обработку данных через свои собственные платформы или систему регулятора, при этом выбор остается за пользователем. При выборе второго варианта сведения будут верифицироваться через портал госуслуг. Так, пользователю нужно будет внести в специальную форму ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.
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дмитрий вяткин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, технологии, общество

В Госдуме объяснили предложение регистрироваться в соцсетях по паспорту

16:27 25.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин назвал предложение Роскомнадзора запрашивать паспортные данные, адрес, номер телефона и электронную почту вынужденной мерой для обеспечения информационной безопасности.
В комментарии "Парламентской газете" депутат призвал "взвешенно" подходить к подобным вопросам, отметив при этом наобходимость разумных превентивных мер.
"Анонимные пользователи, находясь в любой точке мира, могут серьезно влиять на информационное поле внутри нашей страны", — пояснил Вяткин.
Он добавил, что часто в соцсетях люди совершают незаконные поступки.
"Например, ложные сообщения об актах терроризма, экстремистская информация и клеветнические материалы", — уточнил парламентарий.
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Он добавил, что иностранные спецслужбы пытаются через интернет "влиять на наши внутренние дела, на умы, настроения и информационную повестку", и подчеркнул, что взятие Сети под контроль неизбежно для любого государства.
"А те страны и общества, которые пренебрегают мерами безопасности, будут очень и очень уязвимы", — предостерег Вяткин.
Во вторник на портале проектов нормативных правовых актов опубликовали проект приказа Роскомнадзора, согласно которому интернет-площадки должны получать дополнительное согласие от пользователей на обработку данных через свои собственные платформы или систему регулятора, при этом выбор остается за пользователем. При выборе второго варианта сведения будут верифицироваться через портал госуслуг. Так, пользователю нужно будет внести в специальную форму ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.
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Дмитрий ВяткинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФТехнологииОбщество
 
 
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