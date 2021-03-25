Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20210325/sotspodderzhka-1602866310.html
Воронежские семьи получат новую льготу при рождении второго ребенка
Воронежские семьи получат новую льготу при рождении второго ребенка
Воронежская областная дума утвердила новую меру соцподдержки для семей при рождении второго ребенка, в соответствии с которой один из родителей сможет получить... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:45
2021-03-25T18:45
воронежская область
россия
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578464932_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_02a891a458555bcaf41169140863b140.jpg
ВОРОНЕЖ, 25 мар - РИА Новости. Воронежская областная дума утвердила новую меру соцподдержки для семей при рождении второго ребенка, в соответствии с которой один из родителей сможет получить сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку, сообщает заксобрание.Соответствующие изменения внесены в региональный закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области" в ходе заседания регионального парламента, которое состоялось 25 марта."Новыми положениями закона вводится дополнительная мера социальной поддержки семей при рождении второго ребенка. Это сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку одного из родителей, состоящего в трудовых отношениях с работодателем на момент рождения второго ребенка. Объем денежных средств по сертификату составляет 30 тысяч рублей", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Как отмечает дума, сертификат будет предоставляться гражданину при соблюдении ряда условий. В частности, для этого необходимо заключить соглашение между работодателем, работником и региональным департаментом соцзащиты населения. В соответствии с этим соглашением работодатель будет обязан повысить зарплату работнику либо перевести его на более высокооплачиваемую должность после освоения им программ повышения квалификации или профессиональной переподготовки.Право на получение сертификата получает один из родителей, имеющий гражданство Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Воронежской области не менее одного года и работающий в организации, которая ведет свою деятельность на территории региона. Сертификат будет предоставляться, если обращение за ним последовало не позднее одного года со дня рождения второго ребенка.Как пояснила председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, утвержденная парламентариями региональная мера поддержки рассчитана, прежде всего, на глав семей – отцов."Дополнительная мера поможет семьям более уверенно планировать будущее, в долгосрочной перспективе создает условия для повышения уровня доходов семей с двумя детьми", – отметила Ипполитова.В бюджете региона на данную меру соцподдержки предварительно предусмотрено на два года действия закона в общей сложности 30 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210315/semi-1601350120.html
https://ria.ru/20210304/voronezh-1599901075.html
россия
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578463156_848:207:3025:1840_1920x0_80_0_0_0956f7fa98bbb81414b570a67b21abbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, общество

Воронежские семьи получат новую льготу при рождении второго ребенка

18:45 25.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваРодители с детьми на прогулке
Родители с детьми на прогулке - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 мар - РИА Новости. Воронежская областная дума утвердила новую меру соцподдержки для семей при рождении второго ребенка, в соответствии с которой один из родителей сможет получить сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку, сообщает заксобрание.
Соответствующие изменения внесены в региональный закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области" в ходе заседания регионального парламента, которое состоялось 25 марта.
"Новыми положениями закона вводится дополнительная мера социальной поддержки семей при рождении второго ребенка. Это сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку одного из родителей, состоящего в трудовых отношениях с работодателем на момент рождения второго ребенка. Объем денежных средств по сертификату составляет 30 тысяч рублей", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Как отмечает дума, сертификат будет предоставляться гражданину при соблюдении ряда условий. В частности, для этого необходимо заключить соглашение между работодателем, работником и региональным департаментом соцзащиты населения. В соответствии с этим соглашением работодатель будет обязан повысить зарплату работнику либо перевести его на более высокооплачиваемую должность после освоения им программ повышения квалификации или профессиональной переподготовки.
Воронежские многодетные семьи смогут получить по двести тысяч рублей - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 16:59Воронежская область
Воронежские многодетные семьи смогут получить по двести тысяч рублей
Право на получение сертификата получает один из родителей, имеющий гражданство Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Воронежской области не менее одного года и работающий в организации, которая ведет свою деятельность на территории региона. Сертификат будет предоставляться, если обращение за ним последовало не позднее одного года со дня рождения второго ребенка.
Как пояснила председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, утвержденная парламентариями региональная мера поддержки рассчитана, прежде всего, на глав семей – отцов.
"Дополнительная мера поможет семьям более уверенно планировать будущее, в долгосрочной перспективе создает условия для повышения уровня доходов семей с двумя детьми", – отметила Ипполитова.
В бюджете региона на данную меру соцподдержки предварительно предусмотрено на два года действия закона в общей сложности 30 миллионов рублей.

Другие новости региона читайте здесь>>

Воронеж - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 13:06Воронежская область
В Воронежской области увеличили бюджет инвестпрограммы
 
Воронежская областьРоссияВладимир НетесовВоронежская областная ДумаВоронежская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Эксперт: банковская система РФ вернется в 90-е при отключения от SWIFT
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
Лента новостейМолния