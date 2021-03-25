https://ria.ru/20210325/sotspodderzhka-1602866310.html

Воронежские семьи получат новую льготу при рождении второго ребенка

Воронежские семьи получат новую льготу при рождении второго ребенка

Воронежская областная дума утвердила новую меру соцподдержки для семей при рождении второго ребенка, в соответствии с которой один из родителей сможет получить... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T18:45

2021-03-25T18:45

2021-03-25T18:45

воронежская область

россия

владимир нетесов

воронежская областная дума

воронежская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 25 мар - РИА Новости. Воронежская областная дума утвердила новую меру соцподдержки для семей при рождении второго ребенка, в соответствии с которой один из родителей сможет получить сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку, сообщает заксобрание.Соответствующие изменения внесены в региональный закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области" в ходе заседания регионального парламента, которое состоялось 25 марта."Новыми положениями закона вводится дополнительная мера социальной поддержки семей при рождении второго ребенка. Это сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку одного из родителей, состоящего в трудовых отношениях с работодателем на момент рождения второго ребенка. Объем денежных средств по сертификату составляет 30 тысяч рублей", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Как отмечает дума, сертификат будет предоставляться гражданину при соблюдении ряда условий. В частности, для этого необходимо заключить соглашение между работодателем, работником и региональным департаментом соцзащиты населения. В соответствии с этим соглашением работодатель будет обязан повысить зарплату работнику либо перевести его на более высокооплачиваемую должность после освоения им программ повышения квалификации или профессиональной переподготовки.Право на получение сертификата получает один из родителей, имеющий гражданство Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Воронежской области не менее одного года и работающий в организации, которая ведет свою деятельность на территории региона. Сертификат будет предоставляться, если обращение за ним последовало не позднее одного года со дня рождения второго ребенка.Как пояснила председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, утвержденная парламентариями региональная мера поддержки рассчитана, прежде всего, на глав семей – отцов."Дополнительная мера поможет семьям более уверенно планировать будущее, в долгосрочной перспективе создает условия для повышения уровня доходов семей с двумя детьми", – отметила Ипполитова.В бюджете региона на данную меру соцподдержки предварительно предусмотрено на два года действия закона в общей сложности 30 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210315/semi-1601350120.html

https://ria.ru/20210304/voronezh-1599901075.html

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россия, владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, общество