https://ria.ru/20210325/soglashenie-1602792549.html

В Москве подписано первое концессионное соглашение в социальной сфере

В Москве подписано первое концессионное соглашение в социальной сфере

Концессионное соглашение по созданию нового гериатрического центра на западе Москвы подписано с инвестором на 20 лет, сумма инвестиций - не менее 450 миллионов... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:29

2021-03-25T13:29

2021-03-25T13:29

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Концессионное соглашение по созданию нового гериатрического центра на западе Москвы подписано с инвестором на 20 лет, сумма инвестиций - не менее 450 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что проект не предполагает затрат из городского бюджета, однако при этом будущий гериатрический центр останется в собственности столицы.Конкурс на право концессии был объявлен правительством столицы осенью прошлого года: в октябре завершился предварительный отбор, куда была подана одна заявка – от ООО "Сениор Групп ПМ". Потенциальный инвестор представил свой проект, который рассмотрела и одобрила конкурсная комиссия. Дом-интернат в Западном административном округе станет четвертым концессионным проектом Москвы и первым – в сфере социального обслуживания населения. Сегодня в столице уже реализуются крупные концессии в здравоохранении, автодорожном строительстве и транспорте, в сфере ЖКХ, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210319/subsidii-1601957243.html

москва

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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва