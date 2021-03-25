https://ria.ru/20210325/soglashenie-1602792549.html
В Москве подписано первое концессионное соглашение в социальной сфере
В Москве подписано первое концессионное соглашение в социальной сфере
Концессионное соглашение по созданию нового гериатрического центра на западе Москвы подписано с инвестором на 20 лет, сумма инвестиций - не менее 450 миллионов... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:29
2021-03-25T13:29
2021-03-25T13:29
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Концессионное соглашение по созданию нового гериатрического центра на западе Москвы подписано с инвестором на 20 лет, сумма инвестиций - не менее 450 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что проект не предполагает затрат из городского бюджета, однако при этом будущий гериатрический центр останется в собственности столицы.Конкурс на право концессии был объявлен правительством столицы осенью прошлого года: в октябре завершился предварительный отбор, куда была подана одна заявка – от ООО "Сениор Групп ПМ". Потенциальный инвестор представил свой проект, который рассмотрела и одобрила конкурсная комиссия. Дом-интернат в Западном административном округе станет четвертым концессионным проектом Москвы и первым – в сфере социального обслуживания населения. Сегодня в столице уже реализуются крупные концессии в здравоохранении, автодорожном строительстве и транспорте, в сфере ЖКХ, уточнили в пресс-службе.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Концессионное соглашение по созданию нового гериатрического центра на западе Москвы
подписано с инвестором на 20 лет, сумма инвестиций - не менее 450 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Москва подписала первое концессионное соглашение в социальной сфере о создании и дальнейшей эксплуатации дома-интерната для пожилых людей. Соглашение заключено на 20 лет: предполагается, что за два года инвестор реконструирует объект и оснастит его оборудованием, а в течение последующих 18 лет будет оказывать услуги по уходу за пациентами, осуществлять содержание объекта, текущий и капитальный ремонт. Объем инвестиций в создание и оснащение дома-интерната для пожилых людей составит не менее 450 миллионов рублей", – сообщил, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Отмечается, что проект не предполагает затрат из городского бюджета, однако при этом будущий гериатрический центр останется в собственности столицы.
"Планируется, что к 2023 году инвестор реконструирует здание площадью более 3 тысяч квадратных метров под гериатрический центр. В нем будет создано не менее 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми. Центр будет оборудован всем необходимым с учетом особенностей жизни, здоровья и нужд людей преклонного возраста", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Конкурс на право концессии был объявлен правительством столицы осенью прошлого года: в октябре завершился предварительный отбор, куда была подана одна заявка – от ООО "Сениор Групп ПМ". Потенциальный инвестор представил свой проект, который рассмотрела и одобрила конкурсная комиссия.
Дом-интернат в Западном административном округе станет четвертым концессионным проектом Москвы и первым – в сфере социального обслуживания населения. Сегодня в столице уже реализуются крупные концессии в здравоохранении, автодорожном строительстве и транспорте, в сфере ЖКХ, уточнили в пресс-службе.