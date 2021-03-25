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https://ria.ru/20210325/sobake-povezlo-v-tatarstane-vykhodili-ranenogo-streloy-v-sheyu-psa-1602840940.html
"Собаке повезло": в Татарстане выходили раненого стрелой в шею пса
"Собаке повезло": в Татарстане выходили раненого стрелой в шею пса
Местные жители деревни Васильево нашли собаку со стрелой в шее. Они сразу обратились за помощью к зоозащитникам. Собаку отвезли в ветеринарную клинику, где ей обработали рану. Сейчас здоровью пса ничего не угрожает. В приюте "Кот и пес" надеются, что собака найдет новых хозяев и обретет свой дом.
2021-03-25T17:08
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Собаке повезло": в Татарстане выходили раненого стрелой в шею пса
Местные жители деревни Васильево нашли собаку со стрелой в шее. Они сразу обратились за помощью к зоозащитникам. Собаку отвезли в ветеринарную клинику, где ей обработали рану. Сейчас здоровью пса ничего не угрожает. В приюте "Кот и пес" надеются, что собака найдет новых хозяев и обретет свой дом.
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республика татарстан (татарстан), животные, видео
"Собаке повезло": в Татарстане выходили раненого стрелой в шею пса
Местные жители деревни Васильево нашли собаку со стрелой в шее. Они сразу обратились за помощью к зоозащитникам. Собаку отвезли в ветеринарную клинику, где ей обработали рану. Сейчас здоровью пса ничего не угрожает. В приюте "Кот и пес" надеются, что собака найдет новых хозяев и обретет свой дом.
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"Собаке повезло": в Татарстане выходили раненого стрелой в шею пса

17:08 25.03.2021 (обновлено: 17:33 25.03.2021)
 
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Местные жители деревни Васильево нашли собаку со стрелой в шее. Они сразу обратились за помощью к зоозащитникам. Собаку отвезли в ветеринарную клинику, где ей обработали рану. Сейчас здоровью пса ничего не угрожает. В приюте "Кот и пес" надеются, что собака найдет новых хозяев и обретет свой дом.
 
Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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