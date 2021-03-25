"Собаке повезло": в Татарстане выходили раненого стрелой в шею пса

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Местные жители деревни Васильево нашли собаку со стрелой в шее. Они сразу обратились за помощью к зоозащитникам. Собаку отвезли в ветеринарную клинику, где ей обработали рану. Сейчас здоровью пса ничего не угрожает. В приюте "Кот и пес" надеются, что собака найдет новых хозяев и обретет свой дом.