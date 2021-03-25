https://ria.ru/20210325/sobake-povezlo-v-tatarstane-vykhodili-ranenogo-streloy-v-sheyu-psa-1602840940.html
"Собаке повезло": в Татарстане выходили раненого стрелой в шею пса
"Собаке повезло": в Татарстане выходили раненого стрелой в шею пса
Местные жители деревни Васильево нашли собаку со стрелой в шее. Они сразу обратились за помощью к зоозащитникам. Собаку отвезли в ветеринарную клинику, где ей обработали рану. Сейчас здоровью пса ничего не угрожает. В приюте "Кот и пес" надеются, что собака найдет новых хозяев и обретет свой дом.
2021-03-25T17:08
2021-03-25T17:08
2021-03-25T17:33
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602839054_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8359157f117ffa17bd57a2c3f5fdcedb.jpg
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602839054_118:0:598:360_1920x0_80_0_0_2e05b05cd80a313c7f9255ef7db286a3.jpg
"Собаке повезло": в Татарстане выходили раненого стрелой в шею пса
Местные жители деревни Васильево нашли собаку со стрелой в шее. Они сразу обратились за помощью к зоозащитникам. Собаку отвезли в ветеринарную клинику, где ей обработали рану. Сейчас здоровью пса ничего не угрожает. В приюте "Кот и пес" надеются, что собака найдет новых хозяев и обретет свой дом.
2021-03-25T17:08
true
PT1M00S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), животные, видео
"Собаке повезло": в Татарстане выходили раненого стрелой в шею пса
Местные жители деревни Васильево нашли собаку со стрелой в шее. Они сразу обратились за помощью к зоозащитникам. Собаку отвезли в ветеринарную клинику, где ей обработали рану. Сейчас здоровью пса ничего не угрожает. В приюте "Кот и пес" надеются, что собака найдет новых хозяев и обретет свой дом.
2021-03-25T17:08
true
PT1M00S
"Собаке повезло": в Татарстане выходили раненого стрелой в шею пса
17:08 25.03.2021 (обновлено: 17:33 25.03.2021)
Местные жители деревни Васильево нашли собаку со стрелой в шее. Они сразу обратились за помощью к зоозащитникам. Собаку отвезли в ветеринарную клинику, где ей обработали рану. Сейчас здоровью пса ничего не угрожает. В приюте "Кот и пес" надеются, что собака найдет новых хозяев и обретет свой дом.