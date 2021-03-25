Песков оценил вероятность участия Путина в шествии "Бессмертного полка"
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Владимир ПесняПрезидент РФ Владимир Путин во время шествия Региональной патриотической общественной организации "Бессмертный полк Москва" по Красной площади
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пока преждевременно говорить об очном участии президента России Владимира Путина в шествии "Бессмертного полка", из-за коронавируса загадывать на 1,5 месяца трудно, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели.
Пескова спросили, хочет ли президент принять участие в шествии "Бессмертного полка", ведь к этому времени у него будет иммунитет.
"Пока преждевременно об этом говорить. Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка. Все-таки впереди еще больше, чем один месяц - 1,5 месяца впереди", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что будет надеяться, что динамика развития эпидемиологической ситуации позволит снять дополнительные ограничительные меры в различных городах, в том числе, в Москве, "и тогда это позволит принимать соответствующие решения о личном участии".
"Но мы сейчас живем в такое время и в таких условиях эпидемиологических, что загадывать на 1,5 месяца достаточно трудно, и, наверное, дело это крайне неблагодарное", - сказал он.