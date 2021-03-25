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Песков оценил вероятность участия Путина в шествии "Бессмертного полка"
Песков оценил вероятность участия Путина в шествии "Бессмертного полка"
Пока преждевременно говорить об очном участии президента России Владимира Путина в шествии "Бессмертного полка", из-за коронавируса загадывать на 1,5 месяца... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:24
2021-03-25T13:24
коронавирус в россии
акция "бессмертный полк"
день победы
дмитрий песков
владимир путин
москва
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пока преждевременно говорить об очном участии президента России Владимира Путина в шествии "Бессмертного полка", из-за коронавируса загадывать на 1,5 месяца трудно, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели.Пескова спросили, хочет ли президент принять участие в шествии "Бессмертного полка", ведь к этому времени у него будет иммунитет.Пресс-секретарь президента добавил, что будет надеяться, что динамика развития эпидемиологической ситуации позволит снять дополнительные ограничительные меры в различных городах, в том числе, в Москве, "и тогда это позволит принимать соответствующие решения о личном участии"."Но мы сейчас живем в такое время и в таких условиях эпидемиологических, что загадывать на 1,5 месяца достаточно трудно, и, наверное, дело это крайне неблагодарное", - сказал он.
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коронавирус в россии, акция "бессмертный полк", день победы, дмитрий песков, владимир путин, москва

Песков оценил вероятность участия Путина в шествии "Бессмертного полка"

13:24 25.03.2021
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Владимир ПесняПрезидент РФ Владимир Путин во время шествия Региональной патриотической общественной организации "Бессмертный полк Москва" по Красной площади
Президент РФ Владимир Путин во время шествия Региональной патриотической общественной организации Бессмертный полк Москва по Красной площади - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Владимир Песня
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пока преждевременно говорить об очном участии президента России Владимира Путина в шествии "Бессмертного полка", из-за коронавируса загадывать на 1,5 месяца трудно, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели.
Пескова спросили, хочет ли президент принять участие в шествии "Бессмертного полка", ведь к этому времени у него будет иммунитет.
"Пока преждевременно об этом говорить. Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка. Все-таки впереди еще больше, чем один месяц - 1,5 месяца впереди", - сказал Песков.
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Пресс-секретарь президента добавил, что будет надеяться, что динамика развития эпидемиологической ситуации позволит снять дополнительные ограничительные меры в различных городах, в том числе, в Москве, "и тогда это позволит принимать соответствующие решения о личном участии".
"Но мы сейчас живем в такое время и в таких условиях эпидемиологических, что загадывать на 1,5 месяца достаточно трудно, и, наверное, дело это крайне неблагодарное", - сказал он.
 
Коронавирус в РоссииАкция "Бессмертный полк"День ПобедыДмитрий ПесковВладимир ПутинМосква
 
 
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