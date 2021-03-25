https://ria.ru/20210325/sertifikaty-1602862460.html

Руденя вручил молодым тверским семьям жилищные сертификаты

Руденя вручил молодым тверским семьям жилищные сертификаты

Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил в четверг 21 молодой семье из муниципалитетов Тверской области сертификаты на приобретение или строительство... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T18:36

2021-03-25T18:36

2021-03-25T18:36

тверская область

жилье

игорь руденя

тверская область

общество

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ТВЕРЬ, 25 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил в четверг 21 молодой семье из муниципалитетов Тверской области сертификаты на приобретение или строительство жилья, сообщает пресс-служба областного правительства. По информации пресс-службы, всего в этом году жилищные условия благодаря сертификатам улучшат 179 молодых семей из 33 муниципалитетов Верхневолжья. В целом за прошедшие пять лет сертификаты получили около 700 молодых семей. В пресс-службе напомнили, что государственная программа в сфере обеспечения жильем молодых семей в регионе действует с 2007 года. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома. Также в рамках программы предусмотрено предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям – на частичное погашение ипотечного кредита либо для компенсации собственных затрат в случае рождения (усыновления) ребенка в течение 1 года после приобретения жилья. Кроме того, предоставляются выплаты при рождении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. Размер выплаты – до 200 тысяч рублей, при рождении второго ребенка молодые семьи могут получить ещё до 300 тысяч рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210324/sotrudnichestvo-1602664624.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, игорь руденя, тверская область, общество