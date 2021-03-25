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Тверская область
https://ria.ru/20210325/sertifikaty-1602862460.html
Руденя вручил молодым тверским семьям жилищные сертификаты
Руденя вручил молодым тверским семьям жилищные сертификаты
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил в четверг 21 молодой семье из муниципалитетов Тверской области сертификаты на приобретение или строительство... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:36
2021-03-25T18:36
тверская область
жилье
игорь руденя
тверская область
общество
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ТВЕРЬ, 25 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил в четверг 21 молодой семье из муниципалитетов Тверской области сертификаты на приобретение или строительство жилья, сообщает пресс-служба областного правительства. По информации пресс-службы, всего в этом году жилищные условия благодаря сертификатам улучшат 179 молодых семей из 33 муниципалитетов Верхневолжья. В целом за прошедшие пять лет сертификаты получили около 700 молодых семей. В пресс-службе напомнили, что государственная программа в сфере обеспечения жильем молодых семей в регионе действует с 2007 года. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома. Также в рамках программы предусмотрено предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям – на частичное погашение ипотечного кредита либо для компенсации собственных затрат в случае рождения (усыновления) ребенка в течение 1 года после приобретения жилья. Кроме того, предоставляются выплаты при рождении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. Размер выплаты – до 200 тысяч рублей, при рождении второго ребенка молодые семьи могут получить ещё до 300 тысяч рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тысяч рублей.
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жилье, игорь руденя, тверская область, общество

Руденя вручил молодым тверским семьям жилищные сертификаты

18:36 25.03.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии вручения жилищных сертификатов
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии вручения жилищных сертификатов - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 25 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил в четверг 21 молодой семье из муниципалитетов Тверской области сертификаты на приобретение или строительство жилья, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Для каждого из нас Родина начинается со своего дома. Пусть в ваших новых домах будет как можно больше маленьких детей и звучит детский смех. Крепкие и большие семьи – наша тверская традиция", – сказал глава региона на церемонии вручения сертификатов.
По информации пресс-службы, всего в этом году жилищные условия благодаря сертификатам улучшат 179 молодых семей из 33 муниципалитетов Верхневолжья.
В целом за прошедшие пять лет сертификаты получили около 700 молодых семей.
В пресс-службе напомнили, что государственная программа в сфере обеспечения жильем молодых семей в регионе действует с 2007 года. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.
Также в рамках программы предусмотрено предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям – на частичное погашение ипотечного кредита либо для компенсации собственных затрат в случае рождения (усыновления) ребенка в течение 1 года после приобретения жилья. Кроме того, предоставляются выплаты при рождении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. Размер выплаты – до 200 тысяч рублей, при рождении второго ребенка молодые семьи могут получить ещё до 300 тысяч рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тысяч рублей.
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