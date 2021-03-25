https://ria.ru/20210325/semya-1602835532.html

РПЦ: органы опеки должны нести ответственность за вмешательство в семью

РПЦ: органы опеки должны нести ответственность за вмешательство в семью

Необходимо законодательно установить ответственность работников органов опеки за необоснованное вмешательство в семью, заявил председатель Патриаршей комиссии... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:43

2021-03-25T16:43

2021-03-25T16:43

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религия

жилье

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владимир путин

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Необходимо законодательно установить ответственность работников органов опеки за необоснованное вмешательство в семью, заявил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов."Органам опеки и ее представителям предоставили права, при этом ответственность за нарушение прав семьи и нанесение ущерба не установлена. Считаем важным внести изменения в законодательство, согласно которым установить ответственность чиновников за необоснованное вмешательство в автономность семьи. Это заставит чиновников более внимательно относиться к каждой семье", - сказал Лукьянов, слова которого приводятся на сайте РПЦ.По его словам, есть много случаев "необоснованного вмешательства в семью" и "попыток ее разрушить под видом защиты интересов ребенка"."Необоснованное изъятие ребенка из семьи — это глубокая травма на всю жизнь для всех членов семьи. Ребенка приходится возвращать по суду, но чиновник, который все это затеял, не несет никакой ответственности", - пояснил глава патриаршей комиссии.Священник отметил, что этот вопрос должен быть решен как можно скорее. "Мы видим вопиющие факты вмешательства в семью — принудительные изъятия детей из семьи, разлучение внуков с бабушками по причине бедности, социальное сиротство по вине чиновников органов опеки. Мы все наблюдали, как лично президенту (Владимиру Путину – ред.) пришлось вмешиваться в судьбу мальчика, которого разлучили с бабушкой. Конечно, хорошо, что глава государства реагирует на такие случаи, но, на наш взгляд, должен работать закон", - заключил Лукьянов.

https://ria.ru/20201116/deti--1584896191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, жилье, русская православная церковь, владимир путин