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РПЦ: органы опеки должны нести ответственность за вмешательство в семью
РПЦ: органы опеки должны нести ответственность за вмешательство в семью
Необходимо законодательно установить ответственность работников органов опеки за необоснованное вмешательство в семью, заявил председатель Патриаршей комиссии... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:43
2021-03-25T16:43
2021-03-25T16:43
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Необходимо законодательно установить ответственность работников органов опеки за необоснованное вмешательство в семью, заявил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов."Органам опеки и ее представителям предоставили права, при этом ответственность за нарушение прав семьи и нанесение ущерба не установлена. Считаем важным внести изменения в законодательство, согласно которым установить ответственность чиновников за необоснованное вмешательство в автономность семьи. Это заставит чиновников более внимательно относиться к каждой семье", - сказал Лукьянов, слова которого приводятся на сайте РПЦ.По его словам, есть много случаев "необоснованного вмешательства в семью" и "попыток ее разрушить под видом защиты интересов ребенка"."Необоснованное изъятие ребенка из семьи — это глубокая травма на всю жизнь для всех членов семьи. Ребенка приходится возвращать по суду, но чиновник, который все это затеял, не несет никакой ответственности", - пояснил глава патриаршей комиссии.Священник отметил, что этот вопрос должен быть решен как можно скорее. "Мы видим вопиющие факты вмешательства в семью — принудительные изъятия детей из семьи, разлучение внуков с бабушками по причине бедности, социальное сиротство по вине чиновников органов опеки. Мы все наблюдали, как лично президенту (Владимиру Путину – ред.) пришлось вмешиваться в судьбу мальчика, которого разлучили с бабушкой. Конечно, хорошо, что глава государства реагирует на такие случаи, но, на наш взгляд, должен работать закон", - заключил Лукьянов.
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религия, жилье, русская православная церковь, владимир путин
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Необходимо законодательно установить ответственность работников органов опеки за необоснованное вмешательство в семью, заявил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов.
"Органам опеки и ее представителям предоставили права, при этом ответственность за нарушение прав семьи и нанесение ущерба не установлена. Считаем важным внести изменения в законодательство, согласно которым установить ответственность чиновников за необоснованное вмешательство в автономность семьи. Это заставит чиновников более внимательно относиться к каждой семье", - сказал Лукьянов, слова которого приводятся на сайте РПЦ.
По его словам, есть много случаев "необоснованного вмешательства в семью" и "попыток ее разрушить под видом защиты интересов ребенка".
"Необоснованное изъятие ребенка из семьи — это глубокая травма на всю жизнь для всех членов семьи. Ребенка приходится возвращать по суду, но чиновник, который все это затеял, не несет никакой ответственности", - пояснил глава патриаршей комиссии.
Священник отметил, что этот вопрос должен быть решен как можно скорее. "Мы видим вопиющие факты вмешательства в семью — принудительные изъятия детей из семьи, разлучение внуков с бабушками по причине бедности, социальное сиротство по вине чиновников органов опеки. Мы все наблюдали, как лично президенту (Владимиру Путину – ред.) пришлось вмешиваться в судьбу мальчика, которого разлучили с бабушкой. Конечно, хорошо, что глава государства реагирует на такие случаи, но, на наш взгляд, должен работать закон", - заключил Лукьянов.