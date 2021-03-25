https://ria.ru/20210325/sderzhivanie-1602794949.html
В Кремле рассказали о курсе Запада на сдерживание России
В Кремле рассказали о курсе Запада на сдерживание России
Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место, она постоянна и заметна невооруженным взглядом, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:17
2021-03-25T13:17
2021-03-25T13:17
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163309_87:369:3072:2048_1920x0_80_0_0_70e5326d418dd13e5c840cf99b49f347.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место, она постоянна и заметна невооруженным взглядом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества" заявил, что Запад во главе с США, избегая прямой военной конфронтации с РФ, развязал против России новый тип войны — ментальную. Целью такой войны является уничтожение самосознания общества противника."Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России, она имеет место быть. Линия, направленная на сдерживание России, она, действительно, абсолютно постоянна и заметна невооруженным глазом", - ответил Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с таким заявлением.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России. Глава государства отмечал, что Россия сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль".
https://ria.ru/20210304/sderzhivanie-1599886272.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163309_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f92ecd1700dd24b82021e25e72b411cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире