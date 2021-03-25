https://ria.ru/20210325/sderzhivanie-1602794949.html

В Кремле рассказали о курсе Запада на сдерживание России

В Кремле рассказали о курсе Запада на сдерживание России

Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место, она постоянна и заметна невооруженным взглядом, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:17

2021-03-25T13:17

2021-03-25T13:17

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163309_87:369:3072:2048_1920x0_80_0_0_70e5326d418dd13e5c840cf99b49f347.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место, она постоянна и заметна невооруженным взглядом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества" заявил, что Запад во главе с США, избегая прямой военной конфронтации с РФ, развязал против России новый тип войны — ментальную. Целью такой войны является уничтожение самосознания общества противника."Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России, она имеет место быть. Линия, направленная на сдерживание России, она, действительно, абсолютно постоянна и заметна невооруженным глазом", - ответил Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с таким заявлением.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России. Глава государства отмечал, что Россия сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль".

https://ria.ru/20210304/sderzhivanie-1599886272.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире