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В Кремле рассказали о курсе Запада на сдерживание России
В Кремле рассказали о курсе Запада на сдерживание России
Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место, она постоянна и заметна невооруженным взглядом, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T13:17
2021-03-25T13:17
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место, она постоянна и заметна невооруженным взглядом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества" заявил, что Запад во главе с США, избегая прямой военной конфронтации с РФ, развязал против России новый тип войны — ментальную. Целью такой войны является уничтожение самосознания общества противника."Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России, она имеет место быть. Линия, направленная на сдерживание России, она, действительно, абсолютно постоянна и заметна невооруженным глазом", - ответил Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с таким заявлением.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России. Глава государства отмечал, что Россия сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль".
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дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле рассказали о курсе Запада на сдерживание России

13:17 25.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России имеет место, она постоянна и заметна невооруженным взглядом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества" заявил, что Запад во главе с США, избегая прямой военной конфронтации с РФ, развязал против России новый тип войны — ментальную. Целью такой войны является уничтожение самосознания общества противника.
"Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России, она имеет место быть. Линия, направленная на сдерживание России, она, действительно, абсолютно постоянна и заметна невооруженным глазом", - ответил Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с таким заявлением.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России. Глава государства отмечал, что Россия сталкивается с последовательной и агрессивной политикой, направленной на срыв развития страны и создание проблем по ее периметру. Как отметил президент, это делается, чтобы "в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 11:58
Захарова рассказала о политике Запада по сдерживанию России
 
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