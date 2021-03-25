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На Украине ввели санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами
На Украине ввели санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении 19 компаний в сфере пользования недрами,... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T21:42
2021-03-25T22:01
алексей данилов
экономика
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 25 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении 19 компаний в сфере пользования недрами, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о решении применить максимальные санкции в отношении 19 компаний, которые пользуются недрами страны. Он напомнил, что согласно конституции Украины, недра принадлежат народу. Под санкции СНБО попали ООО "Гео Коннект", ООО "Глобал Гео Инвест", ООО "Транс Сет Гео", ООО "Гео Пост", ООО "Гео Вертикаль", ООО "Гео Таргент" ООО "Надра Прайд", ООО "Гео Форс Ойл", ООО "Гео Стене", ООО "Надра Вест Групп", ООО "Бест Оил Компани", ООО "Надрапростир", ООО "Инфо Гео Тренд", ООО "Еджейн Макро ", ООО "Эко Газ Альянс", ООО "Епивал Энерджи", ООО "Юнолит Ойл", ООО "Профи нефть", ООО "Бест Гео Тех"."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте.Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возлагается на его секретаря.Кроме того Зеленский ввел в действие еще одно решение СНБО, которым правительству рекомендовано поручить Госслужбе геологии и недр Украины провести в 2021 году внеплановые проверки деятельности субъектов хозяйствования в сфере геологического изучения и рационального использования недр, которые получили лицензии вне аукционов, не начали добычу полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа, в течение двух лет после получения разрешений либо не начали в течение 10 лет добычу после получения спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения.Кроме того, кабмину поручено сопровождать законопроекты в сфере недропользования, в том числе об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.Ранее Данилов сообщил, что СНБО Украины решил провести аудит всех разрешений на пользование недрами в стране, в случае нарушений они будут отозваны.
https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html
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алексей данилов, экономика, владимир зеленский, украина, в мире

На Украине ввели санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами

21:42 25.03.2021 (обновлено: 22:01 25.03.2021)
 
© Sergei SupinskyВид площади Независимости в Киеве
Вид площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© Sergei Supinsky
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КИЕВ, 25 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении 19 компаний в сфере пользования недрами, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о решении применить максимальные санкции в отношении 19 компаний, которые пользуются недрами страны. Он напомнил, что согласно конституции Украины, недра принадлежат народу. Под санкции СНБО попали ООО "Гео Коннект", ООО "Глобал Гео Инвест", ООО "Транс Сет Гео", ООО "Гео Пост", ООО "Гео Вертикаль", ООО "Гео Таргент" ООО "Надра Прайд", ООО "Гео Форс Ойл", ООО "Гео Стене", ООО "Надра Вест Групп", ООО "Бест Оил Компани", ООО "Надрапростир", ООО "Инфо Гео Тренд", ООО "Еджейн Макро ", ООО "Эко Газ Альянс", ООО "Епивал Энерджи", ООО "Юнолит Ойл", ООО "Профи нефть", ООО "Бест Гео Тех".
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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте.
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возлагается на его секретаря.
Кроме того Зеленский ввел в действие еще одно решение СНБО, которым правительству рекомендовано поручить Госслужбе геологии и недр Украины провести в 2021 году внеплановые проверки деятельности субъектов хозяйствования в сфере геологического изучения и рационального использования недр, которые получили лицензии вне аукционов, не начали добычу полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа, в течение двух лет после получения разрешений либо не начали в течение 10 лет добычу после получения спецразрешений на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения.
Кроме того, кабмину поручено сопровождать законопроекты в сфере недропользования, в том числе об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.
Ранее Данилов сообщил, что СНБО Украины решил провести аудит всех разрешений на пользование недрами в стране, в случае нарушений они будут отозваны.
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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