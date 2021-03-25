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Полпред президента в СФО оценил попадание в канадский санкционный список
Полпред президента в СФО оценил попадание в канадский санкционный список
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло заявил, что гордится попаданием в санкционный список. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T09:15
2021-03-25T09:15
александр калашников
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
игорь краснов
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
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НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло заявил, что гордится попаданием в санкционный список.Канадский МИД объявил о введении санкций против девяти российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека в РФ. В санкционный список включены глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло."Введение санкций никак не сказывается на моей работе и повседневной жизни. У меня не было и нет счетов, недвижимости или других активов за рубежом. В целом, горжусь включением в санкционные списки, значит я правильно выполняю свою работу", - сказал полпред РИА Новости в четверг.Меняйло не в первый раз попадает в различные санкционные списки. В последний раз это был список ЕС, связанный с предполагаемым "отравлением" Алексея Навального.
https://ria.ru/20210324/sanktsii-1602700143.html
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александр калашников, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, в мире

Полпред президента в СФО оценил попадание в канадский санкционный список

09:15 25.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВОСИБИРСК, 25 мар – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло заявил, что гордится попаданием в санкционный список.
Канадский МИД объявил о введении санкций против девяти российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека в РФ. В санкционный список включены глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
"Введение санкций никак не сказывается на моей работе и повседневной жизни. У меня не было и нет счетов, недвижимости или других активов за рубежом. В целом, горжусь включением в санкционные списки, значит я правильно выполняю свою работу", - сказал полпред РИА Новости в четверг.
Меняйло не в первый раз попадает в различные санкционные списки. В последний раз это был список ЕС, связанный с предполагаемым "отравлением" Алексея Навального.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 18:39
Песков назвал санкции Канады против России незаконными
 
Александр КалашниковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Игорь КрасновФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковВ мире
 
 
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