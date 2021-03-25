https://ria.ru/20210325/samolet-1602749788.html

У самолета в Челябинске перед вылетом обнаружили течь топлива

У самолета в Челябинске перед вылетом обнаружили течь топлива

Рейс авиакомпании S7 из Челябинска в Москву задерживается после обнаружения течи топлива, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T09:12

2021-03-25T09:12

2021-03-25T09:56

домодедово (аэропорт)

s7 airlines

москва

челябинск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Рейс авиакомпании S7 из Челябинска в Москву задерживается после обнаружения течи топлива, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры."Двадцать пятого марта в 07.05 (05.05 мск) после буксировки и запуска левого двигателя воздушного судна авиакомпании "Сибирь" сообщением Челябинск - Москва (Домодедово) рейс S7-1142 в аэропорту Челябинска обнаружена течь топлива", - говорится в сообщении.По данным ведомства, на борту находились 170 пассажиров, в том числе 15 несовершеннолетних. Пострадавших нет, на период устранения технической неисправности пассажиры находятся в зоне регистрации аэропорта.Челябинской транспортной прокуратурой совместно с Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Челябинска, данные СМИ о задержке из-за инцидента всех рейсов не соответствуют действительности. "У нас нет задержек. Рейс "Сибири" (S7 - ред.) должен был вылететь в 07.05 (05.05 мск), а следом 07.30 (05.30 мск) у нас вылетели "Уральские авиалинии" в Москву. Все рейсы идут по расписанию", - сказала собеседница агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/samolet-1602460856.html

москва

челябинск

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домодедово (аэропорт), s7 airlines, москва, челябинск, происшествия