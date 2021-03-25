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У самолета в Челябинске перед вылетом обнаружили течь топлива
У самолета в Челябинске перед вылетом обнаружили течь топлива
Рейс авиакомпании S7 из Челябинска в Москву задерживается после обнаружения течи топлива, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T09:12
2021-03-25T09:56
домодедово (аэропорт)
s7 airlines
москва
челябинск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Рейс авиакомпании S7 из Челябинска в Москву задерживается после обнаружения течи топлива, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры."Двадцать пятого марта в 07.05 (05.05 мск) после буксировки и запуска левого двигателя воздушного судна авиакомпании "Сибирь" сообщением Челябинск - Москва (Домодедово) рейс S7-1142 в аэропорту Челябинска обнаружена течь топлива", - говорится в сообщении.По данным ведомства, на борту находились 170 пассажиров, в том числе 15 несовершеннолетних. Пострадавших нет, на период устранения технической неисправности пассажиры находятся в зоне регистрации аэропорта.Челябинской транспортной прокуратурой совместно с Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Челябинска, данные СМИ о задержке из-за инцидента всех рейсов не соответствуют действительности. "У нас нет задержек. Рейс "Сибири" (S7 - ред.) должен был вылететь в 07.05 (05.05 мск), а следом 07.30 (05.30 мск) у нас вылетели "Уральские авиалинии" в Москву. Все рейсы идут по расписанию", - сказала собеседница агентства.
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домодедово (аэропорт), s7 airlines, москва, челябинск, происшествия

У самолета в Челябинске перед вылетом обнаружили течь топлива

09:12 25.03.2021 (обновлено: 09:56 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев Самолет Embarer-170 авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске
 Самолет Embarer-170 авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Рейс авиакомпании S7 из Челябинска в Москву задерживается после обнаружения течи топлива, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"Двадцать пятого марта в 07.05 (05.05 мск) после буксировки и запуска левого двигателя воздушного судна авиакомпании "Сибирь" сообщением Челябинск - Москва (Домодедово) рейс S7-1142 в аэропорту Челябинска обнаружена течь топлива", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на борту находились 170 пассажиров, в том числе 15 несовершеннолетних. Пострадавших нет, на период устранения технической неисправности пассажиры находятся в зоне регистрации аэропорта.
Челябинской транспортной прокуратурой совместно с Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Челябинска, данные СМИ о задержке из-за инцидента всех рейсов не соответствуют действительности. "У нас нет задержек. Рейс "Сибири" (S7 - ред.) должен был вылететь в 07.05 (05.05 мск), а следом 07.30 (05.30 мск) у нас вылетели "Уральские авиалинии" в Москву. Все рейсы идут по расписанию", - сказала собеседница агентства.
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