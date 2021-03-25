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https://ria.ru/20210325/saakashvili-1602823270.html
Саакашвили назвал СБУ главной коррупционной организацией Украины
Саакашвили назвал СБУ главной коррупционной организацией Украины
Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал "дешевым разводом" дело так называемой "частной военной... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:46
2021-03-25T15:46
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
семен семенченко
служба безопасности украины
евросоюз
владимир зеленский
михаил саакашвили
польша
киевская область
грузия
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КИЕВ, 25 мар - РИА Новости. Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал "дешевым разводом" дело так называемой "частной военной компании" и призвал президента Владимира Зеленского "прикрыть" спецслужбу, которая, по его мнению, является "главной коррупционной организацией" страны.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила якобы деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным спецслужбы, ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. В СБУ отметили, что в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко."Какой-то дешевый развод СБУ, которое просто занимается очковтирательством. Эта ЧВК действует уже несколько лет, в основном на территории Польши. Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет. Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, нечего выдумывать эти басни. Это обычная месть коррупционеров и главной коррупционной организации в Украине – СБУ", - написал Саакашвили в Facebook.По его словам, НАБУ и Высший антикоррупционный суд "как кость в горле застряли у многих коррупционеров, и они ищут любой повод с ними расправится". Саакашвили считает, что руководству НАБУ действительно могут быть предъявлены обоснованные претензии из-за их недостаточной результативности, но они "точно защищены от коррупции, а все остальные правоохранительные органы глубоко коррумпированы"."По-хорошему организацию, которая придумывает такие глупости, нужно просто прикрыть. В свое время в Грузии я закрыл министерство безопасности и от этого, уверяю вас, в Грузии стало только безопаснее. Они тоже мне рассказывали вот такие басни первые шесть месяцев моего президентства, пока я не решил их закрыть. Убедительно и искренне советую президенту Зеленскому гнать в шею таких "защитничков" национальной безопасности. Потому что они ни до чего хорошего ни его, ни украинскую государственность не доведут", - отметил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210318/saakashvili-1601807388.html
https://ria.ru/20210311/saakashvili-1600700608.html
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу), семен семенченко, служба безопасности украины, евросоюз, владимир зеленский, михаил саакашвили, польша, киевская область, грузия

Саакашвили назвал СБУ главной коррупционной организацией Украины

15:46 25.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 мар - РИА Новости. Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал "дешевым разводом" дело так называемой "частной военной компании" и призвал президента Владимира Зеленского "прикрыть" спецслужбу, которая, по его мнению, является "главной коррупционной организацией" страны.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила якобы деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным спецслужбы, ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. В СБУ отметили, что в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 13:47
Саакашвили обозвал "идиотами" депутатов Европарламента и экс-посла США
По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко.
"Какой-то дешевый развод СБУ, которое просто занимается очковтирательством. Эта ЧВК действует уже несколько лет, в основном на территории Польши. Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет. Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, нечего выдумывать эти басни. Это обычная месть коррупционеров и главной коррупционной организации в Украине – СБУ", - написал Саакашвили в Facebook.
По его словам, НАБУ и Высший антикоррупционный суд "как кость в горле застряли у многих коррупционеров, и они ищут любой повод с ними расправится". Саакашвили считает, что руководству НАБУ действительно могут быть предъявлены обоснованные претензии из-за их недостаточной результативности, но они "точно защищены от коррупции, а все остальные правоохранительные органы глубоко коррумпированы".
"По-хорошему организацию, которая придумывает такие глупости, нужно просто прикрыть. В свое время в Грузии я закрыл министерство безопасности и от этого, уверяю вас, в Грузии стало только безопаснее. Они тоже мне рассказывали вот такие басни первые шесть месяцев моего президентства, пока я не решил их закрыть. Убедительно и искренне советую президенту Зеленскому гнать в шею таких "защитничков" национальной безопасности. Потому что они ни до чего хорошего ни его, ни украинскую государственность не доведут", - отметил он.
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 04:32
Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
 
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Семен СеменченкоСлужба безопасности УкраиныЕвросоюзВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиПольшаКиевская областьГрузия
 
 
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