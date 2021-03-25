Саакашвили назвал СБУ главной коррупционной организацией Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
КИЕВ, 25 мар - РИА Новости. Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал "дешевым разводом" дело так называемой "частной военной компании" и призвал президента Владимира Зеленского "прикрыть" спецслужбу, которая, по его мнению, является "главной коррупционной организацией" страны.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила якобы деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным спецслужбы, ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. В СБУ отметили, что в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.
По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко.
"Какой-то дешевый развод СБУ, которое просто занимается очковтирательством. Эта ЧВК действует уже несколько лет, в основном на территории Польши. Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет. Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, нечего выдумывать эти басни. Это обычная месть коррупционеров и главной коррупционной организации в Украине – СБУ", - написал Саакашвили в Facebook.
По его словам, НАБУ и Высший антикоррупционный суд "как кость в горле застряли у многих коррупционеров, и они ищут любой повод с ними расправится". Саакашвили считает, что руководству НАБУ действительно могут быть предъявлены обоснованные претензии из-за их недостаточной результативности, но они "точно защищены от коррупции, а все остальные правоохранительные органы глубоко коррумпированы".
"По-хорошему организацию, которая придумывает такие глупости, нужно просто прикрыть. В свое время в Грузии я закрыл министерство безопасности и от этого, уверяю вас, в Грузии стало только безопаснее. Они тоже мне рассказывали вот такие басни первые шесть месяцев моего президентства, пока я не решил их закрыть. Убедительно и искренне советую президенту Зеленскому гнать в шею таких "защитничков" национальной безопасности. Потому что они ни до чего хорошего ни его, ни украинскую государственность не доведут", - отметил он.
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